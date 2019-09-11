Начался прием заказов на обновленный Lexus RX

Все Уполномоченные Дилеры Лексус и Уполномоченные Партнеры-Дилеры Лексус на территории РФ начинают прием заказов на обновленный премиальный кроссовер Lexus RX

Обновленный RX доступен для российских клиентов в 4 версиях – RX 300, RX 300 AWD, RX 350 AWD, RX 450h AWD – и 9 комплектациях по цене от 3 389 000 рублей до 5 574 000 рублей

Модель RX 350L предлагается в двух комплектациях по цене от 4 313 000 рублей до 5 094 000 рублей

Ключевая модель японской марки, впервые представленная в 1998 году и поспособствовавшая появлению сегмента премиальных кроссоверов, пережила эволюционные изменения. Обновленный Lexus RX, продажи которого начнутся осенью 2019 года, служит доказательством верности Lexus неизменному принципу – быть первым в сегменте премиальных кроссоверов

Обновленный Lexus RX сохранил присущую модели мощную, атлетическую внешность, в то время как улучшенная характерная линия, идущая от передней части кузова к задней, делает автомобиль еще более обтекаемым и гармоничным. Результатом стал элегантный и динамичный экстерьер, подчеркивающий новый язык дизайна Lexus.

В движении новый RX воплощает великолепную динамику автомобилей Lexus, заданную флагманскими моделями марки – купе Lexus LC и седаном Lexus LS. Инженеры Lexus тщательно изучили каждый элемент кроссовера, увеличив жесткость кузова на кручение, усовершенствовав подвеску, а также добавив новые амортизаторы и систему управления тормозами. Результатом их трудов стал автомобиль с невероятно отзывчивым и точным рулевым управлением, который точно следует по траектории, заданной водителем. Система подключаемого полного привода позволяет уверенно двигаться по самым разнообразным типам покрытия, в том числе и смешанным.

Помимо этого, обновленный Lexus RX оснащается первой в мире системой адаптивного управления дальним светом типа BladeScan и комплекса систем безопасности Lexus Safety System + нового поколения.

Ключевые особенности обновленного Lexus RX: элегантный и динамичный дизайн кузова в сочетании с многофункциональным салоном

Экстерьер:

Благодаря бамперам новой формы характерные линии кузова плавно перетекают от его передней части к задней, делая внешность Lexus RX еще привлекательнее.

Соединение порогов с нижней частью решетки радиатора при помощи прямой линии создает ощущение еще большей прочности и устойчивости.

Дизайнеры соединили нижнюю часть бампера с задними крыльями, которые гармонично сочетаются с формой остекления в нижней части задней стойки. Благодаря этому задняя часть автомобиля выглядит подчеркнуто элегантно и одновременно броско. Помимо этого, такие элементы как хромированные выхлопные трубы и защита нижней части кузова позволили дизайнерам подчеркнуть ширину автомобиля и наделить новый Lexus RX спортивным и агрессивным дизайном задней части.

Фирменная веретенообразная решетка радиатора Lexus получила ячейки L-образной формы и расходится до краев переднего бампера, объединяясь с ним в единый элемент.

Новые тонкие фары придают передней части автомобиля переосмысленную остроту. Задние фонари автомобиля выполнены в L-образной форме.

Интерьер:

В обновленном Lexus RX 350L сиденья третьего ряда стало возможно установить в одно из двух положений. Новая схема позволяет при необходимости получить еще больше пространства в районе коленей пассажира третьего ряда.

Место в районе коленей пассажиров третьего ряда выросло на 95 мм, а салон кроссовера стал еще более просторным и удобным для тех, кто сидит сзади.

Улучшенная курсовая устойчивости и великолепная обратная связь в сочетании с фирменным ездовым комфортом Lexus RX

Часть изменений в новом Lexus RX представляют собой улучшения, направленные на повышение удовольствия от вождения. Они стали результатом модернизации подвески и повышения жесткости кузова на кручение. Главный инженер Lexus Такэаки Като руководствовался целью – обеспечить водителю приятные впечатления с помощью великолепной управляемости и роста удовольствия от вождения. Для достижения этой цели Такэаки Като и его команда инженеров тесно работала с командой отдела производства:

При сборке кузова обновленного RX широко применялась точечная лазерная сварка (LSW) и стандартная точечная сварка. Кроме того, было увеличено использование высокопрочных соединений структурными клеями в стратегически важных местах (общая длина клеевых соединений – 4,2 метра). Благодаря более жестким стабилизаторам поперечной устойчивости (их толщина увеличилась на 1 мм, стабилизаторы теперь выполнены полыми) и увеличенной жесткости ступиц автомобиль острее реагирует на поворот рулевого колеса.

Обновленный Lexus RX оснащается системой активной помощи при повороте (АСА), которая подавляет снос передней оси, возникающий из-за нажатия педали газа при прохождении апекса, а также обладает серьезно улучшенными настройками системы курсовой устойчивости, результатом которых стало ощущение по-настоящему чёткой обратной связи на руле. Это позволяет Lexus RX точно следовать по заданной водителем траектории в любых дорожных условиях.

Lexus RX получил новые амортизаторы, которые отныне оснащаются новым клапаном сверхнизкой скорости (FCD), еще больше уменьшающим высокочастотные вибрации, возникающие из-за мелких дорожных неровностей. Также амортизаторы обеспечивают исключительную остроту реакций автомобиля на поворот рулевого колеса.

Первая в мире система адаптивного управления дальним светом типа Bladescan и комплекс Lexus Safety system+ нового поколения обеспечивают высочайший уровень безопасности и комфорта.

Система адаптивного управления дальним светом типа Bladescan

Lexus – новатор в автомобильной оптике и первый производитель, оснастивший свои автомобили светодиодными фарами и системой адаптивного управления дальним светом (AHS), повышающими безопасность встречного и попутного потока. В обновленном Lexus RX бренд вновь подтверждает свое звание первооткрывателя, представляя первую в мире систему адаптивного управления дальним светом типа BladeScan. Свет от LED-элементов попадает на две зеркальные пластины, вращающиеся с высокой скоростью, а от них – попадает на линзу и освещает дорогу перед автомобилем. При наличии источников света впереди RX (встречные и попутные автомобили) система BladeScan Type AHS точно контролирует подачу света с помощью синхронизации вращения пластин и включения/выключения светодиодов. Поскольку дальний свет можно естественным образом использовать для разных целей, система подсвечивает такие места на дороге, которые тяжело различить при использовании традиционных фар дальнего света – например, обочину.

Это также позволяет водителю гораздо быстрее замечать пешеходов и дорожные знаки, не мешая другим водителям, в том числе – двигающимся навстречу. У системы распознавания пешеходов в тёмное время суток была улучшена зона действия – до 56 метров вперед против 32 метров у системы предыдущего поколения.

Комплекс системы активной безопасности Lexus Safety system+

Обновленный Lexus RX также оснащается комплексом Lexus Safety System + нового поколения, в состав которого входят передовые технологии безопасности и системы помощи для предотвращения ДТП. К основным системам комплекса Lexus Safety System + относятся:

Система предупреждения столкновения имеет функцию автоматического торможения (PCS) и задействует находящуюся в салоне автомобиля камеру и встроенный в решетку радиатора радар миллиметрового диапазона для распознавания велосипедистов в светлое время суток и пешеходов в светлое и темное время суток.

Благодаря сочетанию адаптивного круиз-контроля (DRCC) и функции удержания автомобиля в полосе движения (LTA) водителю нового Lexus RX легче оставаться в полосе движения. В случае, если система LTA посчитает, что автомобиль может выехать за пределы полосы, она подаст водителю визуальное предупреждение, а также звуковой сигнал или вибрацию на руле (также возможна небольшая корректировка положения рулевого колеса).

Система распознавания дорожных знаков (RSA) получает информацию о дорожных знаках с помощью камеры и навигационной системы и отображает её на проекционном дисплее (HUD) и мультифункциональном экране. Тем самым снижается вероятность, что водитель не заметит дорожный знак, что способствует безопасному вождению.

Возможности мультимедиа теперь включают Apple Carplay и Android Auto, а также сенсорный дисплей и сенсорную панель управления

Обновленный Lexus RX оснащается новым сенсорным дисплеем с диагональю 12,3 дюйма. Фирменный интерфейс Remote Touch также получил обновление – на смену традиционному джойстику пришла более современная сенсорная панель управления.

В обновленном RX предусмотрено более удобное и современное крепление смартфона, а также для водителя и пассажиров доступны порты USB для подключения мобильных устройств к системе и их подзарядки.

Значительно расширены возможности использования мобильных устройств за счет появления поддержки платформ интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto.

Платформы интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto открывают водителю удобный доступ к функциям своего смартфона на экране мультимедийной системы автомобиля. Крупные значки на экране, упрощенный интерфейс и удобные в использовании голосовые команды позволяют существенно снизить отвлечение внимания, водитель может сохранять концентрацию на движении и дорожной обстановке. Пользователи смартфонов на основе ОС Android, используя Android Auto, могут отправлять и принимать сообщения через привычные приложения – к примеру, WhatsApp®. Также оболочка позволяет использовать навигацию с помощью карт Google Maps™ или Waze.

При помощи встроенного голосового помощника Google Assistant, водители могут легко подавать быстро исполняемые голосовые команды непосредственно в движении. Пользователи iPhone® могут использовать для интеграции своего смартфона в мультимедийную систему автомобиля оболочку Apple CarPlay. Когда iPhone подключен к ней, управление навигацией, телефонными звонками, приемом и отправкой сообщений – может осуществляться при помощи голосового помощника Siri®. Также обеспечивается доступ и возможность использования таких популярных сервисов, как Apple Music и Apple Maps, прослушивание подкастов или аудиокниг, а также использование приложений сторонних поставщиков.

Сервисные программы

На обновленный Lexus RX предоставляются специальные сервисные программы, благодаря которым в течение трех лет покупатель премиального кроссовера будет полностью избавлен от забот, связанных с владением автомобилем. В стоимость покупки премиального кроссовера независимо от комплектации уже включены 3 года использования сервиса «Помощь на дороге», 3 года гарантии на автомобиль, а также «Пакетное ТО 3 года».

«Пакетное ТО 3 года» – пакет услуг, состоящий из трех очередных регламентных ТО (10, 20 и 30 тысяч километров), с учетом всех утвержденных заводом-изготовителем сервисных работ и замен необходимых запчастей и технических жидкостей, которые включены в цену нового автомобиля.

Предлагаемая программа обеспечит покупателям прогнозируемую и прозрачную стоимость владения автомобилем, а также даст возможность получить все преимущества официального сервиса: высокий уровень профессионального мастерства обслуживающих сотрудников, гарантию подлинности запасных частей и расходных материалов, уверенность в безопасной и комфортной эксплуатации автомобиля. При этом подход, используемый в рамках программы, не отличается от используемого в течение срока гарантии.

Программа действует в течение 36 месяцев, начиная со дня гарантийной регистрации на автомобиль, или до достижения автомобилем пробега 30 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.

Цены и комплектации для России

На российском рынке новый премиальный кроссовер Lexus RX предлагается вв 4 версиях – RX 300, RX 300 AWD, RX 350 AWD, RX 450h AWD – и 9 комплектациях. Семиместная модель Lexus RX 350 L доступна в двух комплектациях.

Вне зависимости от комплектации, все Lexus RX имеют передние и задние брызговики, оснащаются компактным неполноразмерным запасным колесом («докаткой»). Рейлинги на крыше придают автомобилю более эффектный и спортивный вид и позволяют крепить дополнительный багажник («ски-бокс») или крупногабаритный спортивный инвентарь.

Также вне зависимости от комплектации, премиальный кроссовер RX имеет полностью светодиодные оптические приборы: фары ближнего и дальнего света с автоматической коррекцией угла наклона и омывателями, дневные ходовые огни, задние фонари и дополнительный стоп-сигнал. Указатели поворота с эффектным и информативным последовательным включением светодиодов имеют функцию краткосрочного включения.

Боковые зеркала заднего вида всех Lexus RX имеют интегрированные повторители указателей поворота, электрорегулировки и электропривод складывания, оснащены подогревом и имеют функцию самозатемнения. Электрохромным (самозатемняющимся) выполнено и центральное салонное зеркало заднего вида.

Максимально удобными делают вход в автомобиль и выход из него подсветка зоны посадки, интеллектуальная бесключевая система доступа Smart Entry & Push Start с запуском и остановкой двигателя кнопкой. Дополнительное удобство водителя обеспечивает система комфортной посадки/выхода –автоматически отодвигающиеся рулевая колонка и сиденье.

Все Lexus RX оснащаются электроусилителем руля. Положение рулевой колонки может быть отрегулировано по 4 направлениям. Многофункциональное рулевое колесо имеет кожаную отделку и оснащено обогревом. Под рулем расположены удобные переключатели, позволяющие вручную управлять работой коробки передач. Основной селектор автоматической трансмиссии также имеет кожаную отделку. Водитель может контролировать экономичность своего вождения при помощи специального «экологического» индикатора ЕСО. Также на панели приборов во всех комплектациях имеется многофункциональный цветной информационный дисплей. Чистота и свежесть воздуха в салоне поддерживается благодаря ионизатору Nanoe.

Lexus RX в любой комплектации прекрасно приспособлен для комфортной эксплуатации в холодных условиях и при плохой погоде. Шумоизолирующее лобовое стекло имеет электроподогрев всей поверхности. Предусмотрены электрообогрев форсунок стеклоомывателя, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, подогрев переднего и второго ряда сидений (передние сиденья во всех комплектациях также оснащены вентиляцией). Устанавливается дополнительный электроотопитель салона, а для повышения комфорта пассажиров на втором ряду сидений – для них предусмотрены отдельные дополнительные воздуховоды системы отопления и вентиляции. Для первого и второго ряда сидений предлагаются практичные резиновые напольные коврики.

Более комфортным, удобным и безопасным делают управление Lexus RX круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, датчики дождя и света, система мониторинга давления в шинах, электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматической активации. Они также предусмотрены уже в стандартной комплектации премиального кроссовера.

Традиционно безопасность водителя и пассажиров – важнейший приоритет для Lexus. Все новые RX имеют 10 подушек безопасности – 2 фронтальные, коленную подушку безопасности водителя и подушку безопасности в сиденье переднего пассажира, 2 передние боковые, 2 задние боковые, 2 подушки занавесочного типа по всей длине пассажирского салона. Передние сиденья оснащаются активными подголовниками. Предусмотрены крепления для детского сиденья ISOFIX и выключатель подушек безопасности переднего пассажира на случай, если детское кресло-люлька устанавливается спереди.

Стандартным оснащением также являются системы ABS, BAS, EBD, HAC, VSC, TRC, ACA. Тормозные фонари имеют функцию сигнализации об аварийной остановке. В список штатных систем противоугонной безопасности входят сигнализация, иммобилайзер и центральный замок с дистанционным управлением и функцией двойной блокировки. Предусмотрена автоматическая блокировка дверей при движении и блокировка задних дверей от открывания изнутри («детский замок»). В соответствии с российским законодательством, все автомобили Lexus для российского рынка оснащаются оборудованием системы экстренного вызова оперативных служб “Эра Глонасс”.

В базовой комплектации новый RX оснащается мультимедийной системой нового поколения MM’19 с поддержкой Apple Carplay и Android Auto. Предусмотрены AUX/USB разъемы в переднем подлокотнике и дополнительные USB разъемы для второго ряда, модуль Bluetooth для беспроводного подключения мобильных устройств и новая сенсорная панель интерфейса Remote-Touch. Автомобиль также оснащается беспроводным зарядным устройство для смартфонов, поддерживающих данную технологию.

Комплектация Executive предлагается для Lexus RX 300 и RX 300 AWD по цене 3 389 000 рублей и 3 484 000 рублей соответственно. Для RX 300 с приводом на переднюю ось – это единственная доступная комплектация. На RX 300/RX 300 AWD Executive устанавливаются 18-дюймовые колеса на легкосплавных дисках, размерность шин – 235/65R18. Дверные пороги имеют практичные металлические накладки. Сиденья переднего ряда оснащены электроприводами регулировки в 8 направлениях и электрорегулировку поясничного подпора в 2 направлениях. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи.

Функция памяти (в т.ч. положения рулевой колонки и боковых зеркал) предусмотрена только для водительского сиденья, может быть сохранено до трех различных вариантов настроек. Интерьерные декоративные вставки выполнены из черного фактурного пластика.

На RX Executive устанавливается камера заднего вида с динамическими направляющими на экране. Диагональ цветного сенсорного дисплея на центральной консоли – 8 дюймов. Устанавливается аудиосистема с 9 динамиками.

Дверь багажного отсека имеет электрический привод. Селектор режимов движения предлагает три варианта настроек: ECO, NORMAL и SPORT.

Комплектация Premium доступна для версий RX 300 AWD (3 772 000 рублей) и RX 350 (4 179 000), а также для семиместной модели RX 350L (4 313 000 рублей). В этой комплектации устанавливаются 20-дюймовые колеса на легкосплавных дисках, с шинами 235/55R20. В крыше предусмотрен люк с электроприводом. Lexus RX Premium оснащаются аудиосистемой с 12 динамиками и сабвуфером. Мультимедийная система дополнительно поддерживает воспроизведение видеодисков DVD, имеет встроенную навигацию с предустановленными русифицированными картами российских городов, 12,3-дюймовый сенсорный цветной дисплей.

Комплектация Luxury предлагается для Lexus RX 300 AWD (4 429 000 рублей), RX 350 (4 842 000 рублей), RX 350L (5 094 000 рублей), а для гибридной версии RX 450h является единственной доступной (по цене 5 574 000 рублей). В этой комплектации автомобиль оснащается панорамной крышей с открывающейся секцией, накладки на дверях имеют светодиодную подсветку. Многофункциональный руль с кожаной отделкой украшен деревянными вставками, интерьерные декоративные вставки также выполняются из черного дерева с лазерной гравировкой. Передние сиденья отделаны перфорированной кожей Semi-aniline и имеют 10 направлений электрорегулировок и 4 направления электрорегулировки поясничного подпора. Функция памяти (до 3 положений) предусмотрена также для правого переднего сиденья.

Пассажиры второго ряда могут воспользоваться удобными солнцезащитными шторками. В салоне предусмотрена система динамической подсветки интерьера. Устанавливается аудиосистема премиум-класса с 15 динамиками и сабвуфером.

Lexus RX в комплектации Luxury оснащается системой панорамного обзора с 4 камерами и 10-дюймовым цветным проекционным дисплеем (HUD). Возможности системы доступа расширяются за счет электронной карты Card Key. Селектор режимов движения имеет два дополнительных положения – SPORT+ и CUSTOM (индивидуальная настройка).

Также RX Luxury оснащается комплексом систем активной безопасности Lexus Safety System + нового поколения, в который входят: круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC), система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA), система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией визуального, звукового оповещения, автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS), система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA), система контроля и информирования об усталости водителя (SWS), система автоматического затемнения зоны “ослепления” встречного автомобиля (AHS). Помимо этих систем, устанавливается ассистент выезда с парковки задним ходом с функцией визуального, звукового оповещения, автоматического торможения и распознавания пешеходов (RCTAB) и система мониторинга “слепых зон” в боковых зеркалах (BSM).

Комплектация F SPORT предлагается для RX 300 AWD (4 194 000 рублей) и RX 350 (4 601 000 рублей). В этой версии на премиальный кроссовер устанавливаются 20-дюймовые колеса (размерность шин 235/55R20) с легкосплавными дисками оригинального дизайна F SPORT и пакет внешней отделки F SPORT: оригинальные передний и задний бампер, решетка радиатора, логотипы F SPORT на крыльях, черные корпуса зеркал заднего вида. Отличается и интерьер: в пакет оснащения F SPORT входят обивка потолка черного цвета, рулевое колесо и селектор КП F SPORT, алюминиевые накладки на педали. Также в эту комплектацию включены динамическая подсветка интерьера и солнцезащитные шторки для второго ряда сидений. Электропривод задней двери имеет бесконтактный сенсор.

Технически Lexus RX в исполнении F SPORT отличается наличием дополнительных демпферов вибрации кузова и наличием системы интегрированного управления динамикой автомобиля VDIM.