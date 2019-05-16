Новости ŠKODA Motorsport: победа экипажа в WRC 2 Pro на ралли Чили и обновленная FABIA R5

В этом году Чили впервые вошло в календарь мирового Чемпионата FIA WRC на ŠKODA FABIA R5

После череды ошибок и неудач в Чемпионате мира по ралли 2019 FIA WRC экипаж заводской команды ŠKODA Калле Рованпера и Йонне Халттунен блестяще выступил на ралли Чили и одержал свою первую победу в сезоне в зачете WRC 2 Pro. Заслуженное первое место в гонке дает финскому дуэту отличные шансы в борьбе за чемпионский титул во второй половине сезона.

Кроме того, на днях ŠKODA представила обновленную версию легендарной раллийной FABIA R5. Новинка получила омологацию Международной автомобильной федерации FIA, прекрасно показав себя в расширенной программе испытаний, и теперь может принимать участие в гонках по всему миру.

В этом году ралли Чили впервые вошло в календарь мирового Чемпионата FIA WRC. Калле Рованпера и Йонне Халттунен за рулем ŠKODA FABIA R5 выбрали продуманную и осторожную стратегию в гонке. Финский экипаж досконально изучил сложные гравийные дороги южноамериканской страны, ставшие после дождя еще более труднопроходимыми. После первых трех спецучастков гонки Калле и Йонне занимали второе место в зачете WRC 2.

«Я отставал от соперников, потому что чувствовал себя некомфортно на местах с ограниченным сцеплением. Перед дневными этапами мы лучше настроим нашу ŠKODA FABIA R5», – прокомментировал Калле во время перерыва.

Уже после полудня на четвертом спецучастке финский юниор стал самым быстрым и удержал лидерство в гонке до самого финиша. Первый субботний спецучасток остался за экипажем ŠKODA: Калле Рованпера вновь был быстрее всех. В это же время у его главного соперника – Мадса Эстберга (Mads Østberg) из команды Citroen – возникли проблемы с тормозной системой. Отрыв лидера зачета WRC 2 Proуже превышал полминуты, и у 18-летнего финна была только одна цель.

«Я надеюсь сохранить комфортное преимущество во времени. Уверен, что Мадс сделает все возможное, чтобы догнать меня», – прокомментировал Рованпера.

В итоге, благодаря быстрому и безошибочному пилотированию, Калле сохранил лидерство и обеспечил себе первую в этом сезоне победу в зачете WRC 2 Pro. 18-летний Марко Буласия Уилкинсон на частной ŠKODA FABIA R5 на ралли Чили также был заявлен в зачете WRC 2 Pro. Он финишировал четвертым, завоевав свои первые очки в этой категории.

Директор ŠKODA Motorsport Михал Храбанек отметил: «Поздравляю Калле и Йонне! В этот раз они смогли не только точно отрегулировать скорость, подходящую для конкретных условий, но и не совершили ни единой ошибки. Благодаря быстрой и безупречной езде они завоевали заслуженную победу. Ещё я хотел бы поблагодарить Марко Буласию Уилкинсона и его штурмана Фабиана Крету, которые также заработали очки для ŠKODA в категории WRC 2 Pro».



Обновленная FABIA R5



На днях ŠKODA представила обновленную версию легендарной раллийной FABIA R5. После мировой премьеры в декабре прошлого года автомобиль получил омологацию Международной автомобильной федерации FIA и теперь может принимать участие в гонках по всему миру. Обновленная ŠKODA FABIA R5 прошла расширенную программу испытаний на дорогах с гравийным и асфальтовым покрытием, а также по снегу и льду, и теперь полностью готова продолжить успех своей предшественницы, ставшей самым успешным раллийным автомобилем чешского бренда.

Модель, как и текущая серийная версия, получила новый дизайн головной оптики и передней части кузова. Автомобиль был значительно доработан в техническом плане и стал еще быстрее и надежнее, что, несомненно, оценят его будущие владельцы. Обновленный турбодвигатель объемом 1,6 л делает модель более мощной и отзывчивой по сравнению с предыдущей модификацией. Двигатель оснащается новым масляным насосом и более эффективной системой охлаждения с улучшенной гидравлической системой управления и электрической водяной помпой.



Перепускной клапан турбокомпрессора теперь имеет электрический привод, а отключаемый привод генератора обеспечивает лучшую динамику разгона. Кроме того, на ŠKODA FABIA R5 установлены современные электронные системы, включая блок управления двигателем Magnetti Marelli и новый дисплей. Передаточные числа коробки передач были также адаптированы под новые характеристики двигателя, а трансмиссия автомобиля стала еще надежнее. Кузов автомобиля был усилен новым каркасом безопасности, отвечающим нормам FIA 2019 года.

Передаточное отношение рулевого механизма стало более пропорциональным, а увеличенный ход подвески обеспечивает лучшее сцепление колес с дорожным покрытием.



«Обновленная ŠKODA FABIA R5 – достойный преемник этой успешной модели, ─ комментирует

Михал Храбанек (Michal Hrabánek), руководитель ŠKODA Motorsport. ─ Весь проект нам удалось осуществить в строго намеченных временных рамках. Процедура омологации прошла по новым стандартам FIA. Теперь мы полностью сконцентрированы на выпуске нового автомобиля и создании первых экземпляров для наших клиентов».



На сегодняшний день ŠKODA FABIA R5 разошлась по миру тиражом 269 экземпляров, причем только в 2018 году клиентам было передано 80 автомобилей. В 2019 году ŠKODA Motorsport участвует в чемпионате мира по ралли FIA WRC (World Rally Championship) с двумя экипажами. Финские юниоры Калле Рованпера и Йонне Халттунен принимают участие в серии WRC 2 Pro, а действующие чемпионы мира в зачете WRC 2 Ян Копецки (Jan Kopecký, Чехия) и Павел Дреслер (Pavel Dresler, Чехия) примут участие в некоторых этапах WRC и также будут защищать титул чемпионов Чешской республики.



Результаты ралли Чили (зачет WRC 2 Pro)



1. Рованпера/Халттунен (Финляндия/Финляндия), ŠKODA FABIA R5; 3:23:46,3 ч.

2. Эстберг/Эриксен (Норвегия/Норвегия), Citroen C3 R5; +23,6 сек.

3. Гринсмит/Эдмондсон (Великобритания/Великобритания), Ford Fiesta R5; + 3:49,0 мин.

4. Буласия Уилкинсон/Крету (Боливия/Аргентина), ŠKODA FABIA R5, +5:42,3 мин.



Положение в Чемпионате мира по ралли в зачете WRC 2 Pro/пилоты (по результатам 6 из 14 гонок)



1. Гас Гринсмит (Великобритания), Ford, 73 очка

2. Мадс Эстберг (Норвегия), Citroen, 68 очков

3. Лукаш Пеньяжек (Польша), Ford, 62 очка

4. Калле Рованпера (Финляндия), ŠKODA, 61 очко

5. Марко Буласия Уилкинсон (Боливия), ŠKODA, 12 очков



Положение в Чемпионате мира по ралли в зачете WRC 2 Pro/производители (по результатам 6 из 14 гонок)



1. Ford, 135 очков

2. ŠKODA, 73 очка

3. Citroen, 68 очков



Число дня: 1

Благодаря быстрой и безошибочной езде, Калле Рованпера и Йонне Халттунен на ŠKODA

FABIA R5 завоевали свою первую победу в сезоне в зачете WRC 2 Pro.

Календарь Чемпионата мира по ралли 2019 FIA World Rally Championship (WRC 2 Pro)

