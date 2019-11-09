Land Rover выпустил мобильное приложение для поклонников внедорожника Defender

Land Rover выпустил мобильное приложение для поклонников внедорожника Defender
Ноябрь 09 19:11 2019

Клиенты, ожидающие в России старта продаж нового Land Rover Defender, уже сейчас могут ближе познакомиться с ним при помощи своих смартфонов.

Мобильное приложение с технологией дополненной реальности позволяет создать конфигурацию автомобиля в режиме реального времени с использованием смоделированного ландшафта. Автомобиль представлен в двух типах кузова – 90 и 110 – и шести специальных версиях. Благодаря выбору из 12 вариантов колесных дисков и четырех практичных и стильных пакетов аксессуаров (Explorer, Adventure, Country и Urban), пользователи могут подобрать комплектацию внедорожника в соответствии со своим стилем жизни и собственными предпочтениями.

Defender AR app

Land Rover Defender AR. Скриншот приложения.

Помимо всего прочего, симулятор позволяет переместиться в салон автомобиля и познакомиться со всеми деталями интерьера с помощью виртуального 360-градусного обзора.

Кроме того, пользователи могут посмотреть видеоролики, демонстрирующие внедорожные возможности Defender и его буксировочные способности. Функционал приложения позволяет сохранить настройки конфигурации в формате изображения, которым затем можно поделиться с друзьями.

Приложение Land Rover Defender AR уже доступно для скачивания в Apple Store  и Google Play Store.

Defender AR app

  Article "tagged" as:
DefenderLand-Roverмобильное приложение
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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