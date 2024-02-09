Новые: MINI Cooper C и MINI Cooper S MINI Cooper

Пятое поколение MINI Cooper олицетворяет простоту в ее лучших проявлениях. Типичные пропорции MINI напоминают об истории бренда. Вместе с эффектной решеткой радиатора они придают новой модели характерный облик. Минималистичный дизайн, цифровые инновации и захватывающий пользовательский опыт являются отличительными чертами интерьера.

В новом модельном семействе MINI обозначает уровень мощности своих бензиновых двигателей для MINI Cooper буквой C, а для модели с улучшенными характеристиками — буквой S. Таким образом, привлекательный ассортимент силовых агрегатов нового трехдверного MINI дополняется двумя эффективными бензиновыми двигателями с тремя или четырьмя цилиндрами на выбор. Легендарные ощущения от картинга представлены на дорогах в новом поколении MINI. Минималистичный дизайн MINI Cooper представляет собой сочетание традиционных ценностей бренда и впечатляющей четкости.

«В MINI «Power of Choice» означает, что в дополнение к полностью электрическим моделям MINI мы также предлагаем такие модели, как новый MINI Cooper с бензиновым двигателем. Автомобиль идеально подходит для тех, кто хочет ездить на классическом 3-дверном MINI и ценит традиционную производительность и характерный звук двигателя внутреннего сгорания», – говорит Штефани Вурст, глава MINI.

Интерьер выполнен в стиле типичного для MINI, минималистичного дизайна и новых материалов. Технические инновации, такие как операционная система MINI 9, новые режимы MINI Experience Mode и широкий спектр цифровых функций, создают захватывающий пользовательский опыт.

Два варианта привода

Четырехцилиндровый двигатель MINI Cooper S мощностью 150 кВт/204 л.с. (расход топлива в смешанном цикле: 6,7 – 6,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 150 – 138 г/км по WLTP) разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,6 секунды с максимальным крутящим моментом 300 Нм. Трехцилиндровый двигатель MINI Cooper C мощностью 115 кВт/156 л.с. (расход топлива в смешанном цикле: 6,5 – 5,9 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 146 – 133 г/км по WLTP) развивает крутящий момент 230 Нм и разгоняет автомобиль от 0 до 100 км/ч за 7,7 секунды.

MINI Cooper оснащен системой подвески и амортизации, предназначенной для маневренной управляемости. Точное рулевое управление MINI в сочетании с мощными тормозами обеспечивает высокий уровень удовольствия от вождения, безопасности и комфорта.

Экстерьер: культовый статус

Благодаря лаконичному дизайну и компактному силуэту MINI Cooper воплощает основную идею бренда: максимальное удовольствие от вождения при минимальном воздействии на окружающую среду. Современный минимализм нового дизайна характеризует четкие поверхности кузова. Короткие свесы и короткий капот контрастируют с длинной колесной базой, придавая автомобилю типичные пропорции MINI.

Спереди новая восьмиугольная решетка радиатора с филигранными контурами еще больше подчеркивает характерный облик MINI Cooper. Самый маленький на сегодняшний день радарный датчик BMW Group расположен на горизонтальной стойке между воздухозаборниками. В общей сложности 12 ультразвуковых датчиков в MINI Cooper поддерживают системы помощи водителю и повышают безопасность вождения.

Горизонтальные светодиодные дневные ходовые огни подчеркивают новый облик в стандартной комплектации. Эффектный внешний вид дополнительно подчеркивается тремя выбираемыми световыми сигнатурами дневных ходовых огней светодиодных фар MINI и обновленными матричными задними фонарями.

Все три выбираемых световых сигнатуры начинаются и заканчиваются специально срежиссированной анимацией приветствия или прощания.





























MINI Cooper

Интерьер: классический, инновационный, MINI

Элегантный минималистичный дизайн интерьера MINI Cooper вдохновлен классическим Mini. Новое рулевое колесо, круглый OLED-дисплей, типичный для MINI тумблер и двухцветная текстильная приборная панель создают ощущение простора в кокпите. Чистые линии являются отличительной чертой современного интерьера с его большим количеством пространства. Панорамная стеклянная крыша добавляет светлой и дружелюбной атмосферы. Сложив заднее сиденье в соотношении 60:40, багажное отделение можно гибко расширить с 210 литров до объема до 725 литров.

Доступ к наиболее важным функциям вождения (стояночный тормоз, селектор передач, кнопка старт/стоп, переключатель режима Experience, регулировка громкости) осуществляется непосредственно с помощью характерного переключателя. Селектор передач на центральной консоли уступает место новой полке для беспроводной зарядки Wireless Charging Shelf 2.0. Здесь можно хранить смартфоны и заряжать их по беспроводной сети.

Блок взаимодействия MINI перемещен ближе к водителю в кабине MINI Cooper. Диаметр тонкого OLED-дисплея высокого разрешения с высококачественной стеклянной кромкой составляет 240 мм. Его логика работы похожа на логику смартфона, и им можно интуитивно управлять с помощью прикосновений.

Соответствующая информация, связанная с автомобилем, такая как скорость и расход топлива, отображается в верхней части экрана. В главном меню функции расположены горизонтально в виде виджетов и могут быть выбраны свайпом и касанием. В нижней части OLED-дисплея в любое время можно выбрать пункты меню «Навигация», «Мультимедиа», «Телефон» и «Климат».

Цифровые инновации для иммерсивного пользовательского опыта

В рамках опциональных режимов MINI Experience Mode два проектора передают на приборную панель различную графику с подсветкой. Сочетание визуального дизайна, окружающего освещения и звукового дизайна меняет внешний вид кокпита и открывает новые возможности для персонализации MINI Cooper.

Каждый режим имеет свой динамический фон и может быть выбран в соответствии с личными предпочтениями водителя. В персональном режиме в качестве фона дисплея можно установить личную фотографию с помощью приложения MINI. Затем доминирующие цвета фотографии распространяются на текстильные поверхности приборной панели и дверных панелей в виде светящейся графики.























MINI Cooper

Ведите машину безопасно, приезжайте расслабленными

Новый MINI Cooper оснащен многочисленными системами помощи водителю для безопасного и комфортного вождения. В стандартной комплектации функция безопасного выхода контролирует пространство вокруг припаркованного автомобиля и предупреждает приближающихся участников дорожного движения до того, как дверь будет открыта. Функция не только задерживает отпирание дверей, но и использует световые сигналы снаружи автомобиля, чтобы предупредить о возможном столкновении.

На дороге навигационный пакет MINI опционально обеспечивает поддержку 3D-визуализации и дополненного вида, отображает текущую дорожную ситуацию, предоставляет информацию о вариантах парковки, включая варианты цифровой оплаты, и многое другое. Вспомогательные функции на основе камеры и радара повышают безопасность, поддерживая рулевое управление и удержание в полосе движения в рамках комплексного пакета Driving Assistant Plus. Автоматический контроль скорости и дистанции делает езду по городу еще более комфортной.

Просто скажите: «Привет, MINI», чтобы активировать интеллектуальный персональный помощник MINI (IPA) на OLED-дисплее. Затем появляется 3D-визуализация в виде аватара «автомобиля» или цифрового компаньона MINI «Spike». Взаимодействуя с MINI IPA, водитель может использовать свой голос для управления широким спектром опций, таких как навигация, телефония, развлечения и другие функции автомобиля.

Инновационная функция MINI Digital Key Plus превращает смартфон в ключ от автомобиля через приложение MINI. Приветственная анимация передних и задних фонарей начинается, как только водитель находится на расстоянии менее трех метров; Двери разблокируются, когда водитель находится на расстоянии менее полутора метров. Этот удобный опыт работы с автомобилем может быть передан в цифровом виде различным пользователям, включая их личные настройки автомобиля.

Четыре варианта отделки для индивидуального образа

Новые варианты комплектации Essential, Classic, Favored и JCW предлагают широкий спектр возможностей персонализации. В зависимости от комплектации новые MINI Cooper C и MINI Cooper S доступны с различными вариантами окраски кузова и внутренней отделки.

Цвета могут сочетаться с одним из четырех цветов крыши и создавать разнообразные контрасты. Эксклюзивной опцией в сочетании с пакетом Favored Trim является дизайн Spray-Tech отличительной многоцветной крыши. Он имеет трехцветный градиент. Новые, аэродинамически оптимизированные конструкции доступны для алюминиевых колесных дисков диаметром от 16 до 18 дюймов.