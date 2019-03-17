Дизельные двигатели Jaguar и Land Rover – самые экологичные в Европе

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках программы AIR Index

Тестирование прошли автомобили с полным приводом – Jaguar E-Pace и Land Rover Discovery Sport. Помимо этих моделей также были проверены Range Rover Evoque первого поколения.

Во время теста используется специальное оборудование PEMS, которое измеряет количество выбросов. Все модели брендов получили наивысшую оценку “А” – это означает, что выбросы оксидов азота в этих моделях достигают 80 мг/км.

Эта цифра говорит о том, что автомобили соответствуют стандарту Евро-6.

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