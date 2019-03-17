Дизельные двигатели Jaguar и Land Rover – самые экологичные в Европе

Дизельные двигатели Jaguar и Land Rover – самые экологичные в Европе
Март 17 22:05 2019

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках программы AIR Index

Тестирование прошли автомобили с полным приводом – Jaguar E-Pace и Land Rover Discovery Sport. Помимо этих моделей также были проверены Range Rover Evoque первого поколения.

jaguar e-pace photo

Во время теста используется специальное оборудование PEMS, которое измеряет количество выбросов. Все модели брендов получили наивысшую оценку “А” – это означает, что выбросы оксидов азота в этих моделях достигают 80 мг/км.

Land rover discovery sport

Эта цифра говорит о том, что автомобили соответствуют стандарту Евро-6.
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AMSRUS
AMSRUS

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