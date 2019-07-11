Спорткар Porsche Taycan дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде

Электрический спорткар впервые в линейке автомобилей Porsche дебютировал на легендарном фестивале в Гудвуде.

Этот дебют стал частью демонстрационного тура Porsche, в рамках которого Porsche Taycan будет представлен на трех континентах в течение трех недель. В Гудвуде на старт состязаний по подъему на холм прототип выходит с графикой британского флага на крыше, а управляет им Марк Уэббер.

«Taycan отличается феноменальной передачей мощности, – делится своими впечатлениями опытный пилот Формулы 1. – Я уже участвовал в этом мероприятии на Porsche 911 GT2 RS два года назад, поэтому я знаю, что ключевую роль здесь играют мощность и сцепление с дорогой. Для меня, как для гоночного пилота, стало настоящим открытием, насколько впечатляюще Taycan ускоряется с места и в поворотах, несмотря на то, что он еще является прототипом», – отмечает Уэббер.

На прошлой неделе за руль Taycan сел китайский пилот Ли Чао. Участник азиатского кубка Porsche Carrera проехал на прототипе несколько тестовых кругов по сложной трассе центра Porsche Experience в Шанхае. Заводской пилот Porsche Нил Яни сядет за руль Taycan в ходе заключительного этапа сезона чемпионата Формулы E в Нью-Йорке 13 и 14 июля 2019 года. В результате Taycan побывает в Китае, Великобритании и США – важнейших рынках для первого в истории полностью электрического спорткара Porsche.

Porsche Taycan будет представлен в сентябре и поступит на рынок в конце года. При разработке полноприводного автомобиля мощностью свыше 600 л.с. ключевой задачей было обеспечить его соответствие всем требованиям, предъявляемым к автомобилям бренда Porsche: трековые результаты, возможность многократных интенсивных ускорений, а также запас хода для повседневной эксплуатации. Автомобиль получит 800-вольтную архитектуру, обеспечивающую минимальное время зарядки, и будет оснащаться литий-ионной батареей емкостью около 90 кВтч.

Последней серией, в которой принимал участие профессиональный пилот Марк Уэббер, стал чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC, где он управлял болидом класса LMP1 Porsche 919 Hybrid. В ноябре 2015 года австралийский гонщик вместе с Тимо Бернхардом и Брендоном Хартли завоевал звание чемпиона мира по гонкам на выносливость. С 2002 по 2013 год Уэббер участвовал в гонках Формулы 1, накопив за это время впечатляющую статистику: 215 гонок, девять побед, 42 финиша на подиуме, 13 поул-позиций и 19 быстрейших кругов. Марк Уэббер является послом бренда Porsche с ноября 2016 года.

Издание Sunday Times когда-то описало легендарный подъем на холм во время Фестиваля скорости в Гудвуде как «сплав гран-при Монако и королевских скачек Royal Ascot». Каждый год гостями уникального мероприятия в Западном Суссексе на юге Англии становятся более 200 000 фанатов автоспорта. Узкая, неровная и обрамленная соломенными блоками трасса длиной 1,87 км является серьезным испытанием для пилотов и автомобилей. Трасса проложена на территории поместья Гудвуд – резиденции Чарльза Генри Гордона-Леннокса, 11-го герцога Ричмонда и энтузиаста автогонок, основавшего Фестиваль скорости в Гудвуде в 1993 году.