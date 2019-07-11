Спорткар Porsche Taycan дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде

Спорткар Porsche Taycan дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде
Июль 11 17:06 2019

Электрический спорткар впервые в линейке автомобилей Porsche дебютировал на легендарном фестивале в Гудвуде.

Этот дебют стал частью демонстрационного тура Porsche, в рамках которого Porsche Taycan будет представлен на трех континентах в течение трех недель. В Гудвуде на старт состязаний по подъему на холм прототип выходит с графикой британского флага на крыше, а управляет им Марк Уэббер.

«Taycan отличается феноменальной передачей мощности, – делится своими впечатлениями опытный пилот Формулы 1. – Я уже участвовал в этом мероприятии на Porsche 911 GT2 RS два года назад, поэтому я знаю, что ключевую роль здесь играют мощность и сцепление с дорогой. Для меня, как для гоночного пилота, стало настоящим открытием, насколько впечатляюще Taycan ускоряется с места и в поворотах, несмотря на то, что он еще является прототипом», – отмечает Уэббер.

Porsche Taycan

На прошлой неделе за руль Taycan сел китайский пилот Ли Чао. Участник азиатского кубка Porsche Carrera проехал на прототипе несколько тестовых кругов по сложной трассе центра Porsche Experience в Шанхае. Заводской пилот Porsche Нил Яни сядет за руль Taycan в ходе заключительного этапа сезона чемпионата Формулы E в Нью-Йорке 13 и 14 июля 2019 года. В результате Taycan побывает в Китае, Великобритании и США – важнейших рынках для первого в истории полностью электрического спорткара Porsche.

Porsche Taycan будет представлен в сентябре и поступит на рынок в конце года. При разработке полноприводного автомобиля мощностью свыше 600 л.с. ключевой задачей было обеспечить его соответствие всем требованиям, предъявляемым к автомобилям бренда Porsche: трековые результаты, возможность многократных интенсивных ускорений, а также запас хода для повседневной эксплуатации. Автомобиль получит 800-вольтную архитектуру, обеспечивающую минимальное время зарядки, и будет оснащаться литий-ионной батареей емкостью около 90 кВтч.

Последней серией, в которой принимал участие профессиональный пилот Марк Уэббер, стал чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC, где он управлял болидом класса LMP1 Porsche 919 Hybrid. В ноябре 2015 года австралийский гонщик вместе с Тимо Бернхардом и Брендоном Хартли завоевал звание чемпиона мира по гонкам на выносливость. С 2002 по 2013 год Уэббер участвовал в гонках Формулы 1, накопив за это время впечатляющую статистику: 215 гонок, девять побед, 42 финиша на подиуме, 13 поул-позиций и 19 быстрейших кругов. Марк Уэббер является послом бренда Porsche с ноября 2016 года.

Издание Sunday Times когда-то описало легендарный подъем на холм во время Фестиваля скорости в Гудвуде как «сплав гран-при Монако и королевских скачек Royal Ascot». Каждый год гостями уникального мероприятия в Западном Суссексе на юге Англии становятся более 200 000 фанатов автоспорта. Узкая, неровная и обрамленная соломенными блоками трасса длиной 1,87 км является серьезным испытанием для пилотов и автомобилей. Трасса проложена на территории поместья Гудвуд – резиденции Чарльза Генри Гордона-Леннокса, 11-го герцога Ричмонда и энтузиаста автогонок, основавшего Фестиваль скорости в Гудвуде в 1993 году.

На тему:

  Article "tagged" as:
PorscheTaycanГудвудФестиваль скорости
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Две Lada Vesta вошли в ТОП-5 квалификации этапа WTCC в Словакии

Две Lada Vesta вошли в ТОП-5 квалификации этапа WTCC в Словакии 1

«АВТОВАЗ» набирает сотрудников в службу инжиниринга

«АВТОВАЗ» набирает сотрудников в службу инжиниринга 0

Volvo Cars начинает испытания автопилота на людях

Volvo Cars начинает испытания автопилота на людях 2