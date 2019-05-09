В авариях на майских праздниках в Подмосковье погибли 12 человек

За шесть дней майских праздников в Подмосковье в ДТП погибло 12 человек

На первомайских выходных 12 человек погибли в ДТП в Подмосковье, всего зафиксировано 54 аварии, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В период с 1 по 6 мая было зафиксировано 54 дорожно-транспортных происшествия, в которых 12 человек погибли и 64 получили различные травмы. В 2018 году за аналогичный период зафиксировано 114 ДТП – на 57% больше», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Он добавил, что из 12 погибших шесть человек получили несовместимые с жизнью травмы из-за наезда на препятствия, восемь водителей по предварительной информации были пьяны. С 30 апреля по 5 мая сотрудники ГИБДД задержали 335 нетрезвых водителей.

Жителей и гостей региона предупреждают, что во время выходных в честь Дня Победы на дорогах может увеличиться количество аварий. ГИБДД усилит контроль безопасности и продолжит рейды.

На дорогах региона работают более 1,2 тысячи комплексов фотовидеофиксации превышения скорости. В период празднования Дня Победы мобильные комплексы переместят на самые потенциально-опасные участки автодорог.

Источник.