Porsche на новом пути в Южный Китай

Porsche традиционно задействует

C апреля 2019 года автомобилестроительная компания будет использовать железную дорогу также для трансконтинентальных перевозок. Таким образом часть автомобилей, предназначенных для китайского рынка, будет поступать клиентам по новому Шелковому пути – до трех недель быстрее, чем раньше.

На Китай в 2018 году приходился 31 процент общего объема продаж, таким образом это крупнейший рынок сбыта для Porsche. До сих пор ежегодно около 80 000 спортивных автомобилей направлялись в Гуанчжоу, Шанхай или Тяньцзинь по морскому пути протяженностью более 10 000 морских миль или 18 500 километров. Время транспортировки от завода до центров Porsche в Китае по водному пути составляло почти 50 дней. Теперь 11 процентов новых спортивных автомобилей будут экспортироваться в Юго-западный Китай по новой железнодорожной ветке, проходящей вдоль Шелкового пути.

Сухопутный путь из Европы в Китай известен как инициатива «Один пояс, один путь». Длина железнодорожного участка составляет около 11 000 километров. Он ведет от Германии на восток через Польшу, Белоруссию, Россию и Казахстан до мегаполиса Чунцин на юго-западе Китая. Оттуда новые автомобили доставляются в региональные дилерские центры.

Перед началом перевозок по новому Шелковому пути было проведено успешное тестирование данного маршрута.