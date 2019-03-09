Концепт Lexus LC Convertible будет показан на автосалоне в Женеве

Новый концептуальный кабриолет Lexus LC Convertible будет представлен в Женеве

Три года назад на Северо-Американском международном автосалоне (NAIAS) в Детройте Lexus произвел настоящий фурор, представив купе LC – автомобиль, ставший доказательством нового уровня творческих амбиций японского бренда. С тех пор команда дизайнеров Lexus изучала возможности для развития бренда. Это привело к созданию нового концептуального автомобиля Lexus LC Convertible – впечатляющего и эффектного прообраза открытого родстера, первый публичный показ которого состоится 5 марта 2019 года на Международном автосалоне в Женеве.

При создании концепта, в котором отмеченный наградами стиль купе LC находит мастерское развитие, дизайнеры Lexus руководствовались целью создать воплощение «совершенной красоты». От формы ветрового стекла до плавных контуров крышки багажника, скрывающей складной верх – буквально каждая линия была прорисована так, чтобы вызывать у окружающих эмоции. Результатом трудов стала вдохновляющая нишевая модель бренда Lexus.

«В этом концептуальном автомобиле легко узнаваемая внешность купе LC переосмыслена и облечена в форму будущего кабриолета, – поясняет Тадао Мори, шеф-дизайнер проекта LC Convertible Concept. – Новый концепт сочетает в себе наилучшие черты флагманского купе с привлекательными формами автомобиля с открытым верхом».

Длинный, низкий и стремительный – концептуальный кабриолет LC Convertible сохранил атлетичные пропорции купе LC. Форма кузова коцепта стала естественным продолжением классического дизайна модели LC, но при этом получила свои неповторимые черты. Автомобиль сочетает в себе японскую эстетику с потрясающей перспективой эмоций от вождения, подарить которые способен только кабриолет. Концепт LC Convertible является не просто автомобилем класса «люкс», но и обладает такими спортивными чертами как короткие свесы кузова, 22-дюймовые диски и широкая колея.

За внешне привлекательными чертами кузова скрывается салон с приятной атмосферой для водителя и пассажиров. Изготовленные по специальному заказу сиденья обшиты белоснежной кожей с желтыми вставками, которые создают яркие акценты, не нарушая уточненной элегантности дизайна в целом.

Размеры концепта Lexus LC Convertible составляют 4770 мм х 1920 мм х 1340 мм при колесной базе 2870 мм.