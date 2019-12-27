Skoda передала полиции 3 870 патрульных автомобилей на базе Skoda Octavia

SKODA AUTO Россия завершила передачу 3 870 полицейских автомобилей дорожно-патрульной службы для всех федеральных округов страны

Каждый автомобиль произведен на базе SKODA OCTAVIA в комплектации Ambition и оснащен двигателем 1.8 TSI (180 л.с.) с 7-ступенчатой DSG. Для всех патрульных моделей предусмотрено дополнительное оборудование и специальные детали экстерьера.

SKODA AUTO Россия завершила передачу 3 870 патрульных автомобилей ДПС для всех федеральных округов страны. Каждая модель произведена на базе SKODA OCTAVIA в комплектации Ambition с дополнительными опциями: электрообогревом лобового стекла и защитой двигателя. Все автомобили оснащены силовым агрегатом 1.8 TSI (180 л.с.), укомплектованным 7-ступенчатой DSG – самым мощным из доступных для OCTAVIA. Он обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7,3 с, максимальная же скорость составляет 231 км/ч. Превосходные динамические показатели и управляемость, а также экономичный расход топлива – всего 6,0 л/100 км – позволят полицейским автомобилям SKODA легко справляться со служебными задачами.

Каждая модель получила специальное оборудование для патрульных автомобилей, предназначенное для выполнения сотрудниками ДПС своих каждодневных обязанностей. К нему относятся, например, аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения для фиксации дорожной обстановки и ведения аудиовидеозаписи внутри автомобиля и сигнально-громкоговорящая установка. В автомобилях установлены дополнительная аккумуляторная батарея и дополнительный блок предохранителей.

Экстерьер полицейских автомобилей SKODA также имеет отличительные черты: обязательный белый цвет кузова и информационные надписи «ПОЛИЦИЯ» и «ДПС».