Штраф за превышение «средней скорости» предложила отменить… Дума 19

В Думе потребовали отказаться от штрафов за превышение «средней скорости».

Заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что в Правилах дорожного движения сейчас нет понятия «средняя скорость», в соответствии с которым можно привлекать автовладельцев за это нарушение. А значит, все выписанные штрафы — незаконны.

Видеокамеры, установленные на дорогах, фиксируют мгновенную скорость движения в конкретном месте, и в случае ее превышения автовладельца штрафуют в соответствии со статьей 12.9 КоАП РФ, то есть за конкретное превышение скорости в конкретный момент времени.

Сейчас все активнее внедряются комплексы фото- и видеофиксации, которые измеряют среднюю скорость движения по нескольким точкам. То есть две видеокамеры, расположенные на разных отрезках дороги, фиксируют номера проезжающей машины, ее скорость, время проезда и координаты. Затем вычисляется средняя скорость движения между точками фиксации. И если она превышает установленную, налагается административное взыскание по статье 12.9 КоАП РФ. Но в данном случае применять эту статью не корректно, утверждает депутат Ярослав Нилов, ведь ни в этой статье, ни в Правилах дорожного движения нет понятия «средняя скорость». Для привлечения к административной ответственности требуется фиксация правонарушения именно в конкретном месте и в конкретное время, а не приблизительные расчеты.

Также он обращает внимание на еще один спорный момент в привлечении к административной ответственности по другой статье КоАП РФ. Это от носится к ситуациям, когда видеокамеры фиксируют изменение расположения автомобилей на полосах движения в начале и в конце участка проезжей части. Например, считается нарушением и карается штрафом, если автомобиль въехал в тоннель по одной полосе, а выехал по другой. Но поскольку конкретное место и время нарушения не установлены, то все остальное — догадки и искусственные расчеты, которые не могут служить основанием для штрафа.

Депутаты фракции оформили эти заключения в законопроект и утверждают, что новые комплексы видеофиксации нарушений разработаны не в целях повышения безопасности дорожного движения, а для пополнения местных бюджетов и карманов самих разработчиков. С нарушителями, разумеется, нужно бороться, но законными методами.

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