ID. Buggy завоевал приз зрительских симпатий на конкурсе элегантности

Участие в конкурсе автомобильной элегантности в Шантийи стало важным событием для ID. Buggy, впервые представленном на международном Женевском автосалоне. Концепт-кар был отмечен призом зрительских симпатий.

Шеф-дизайнер марки Volkswagen Клаус Бишофф отметил: «То, что автолюбители со всего мира выбрали ID. BUGGY лучшим на мероприятии столь высокого уровня, — огромное достижение нашей команды дизайнеров. Этот успех подтверждает, что наше видение электромобильности находит отклик у потенциальных покупателей».

Конкурс Chantilly Arts & Elegance, Richard Mille — одно из важнейших мероприятий для автомобильной индустрии наряду с такими, как Concours d’Elegance в калифорнийском Пеббл-Бич.

«Конкурс в Шантийи — особое событие в нашей сфере: здесь выдающиеся автомобили встречаются с заинтересованной, по-настоящему увлеченной аудиторией. Не могу представить лучшей атмосферы для показа будущих направлений развития дизайна нашей марки», — отметил Клаус Бишофф.

Дизайн автомобиля воплощает совершенно особенные впечатления от вождения. Его интерьер минималистичен и выполнен в едином стиле. Концепт-кар намеренно лишен жесткой крыши и дверей. Такое решение — современное прочтение культовой идеи того времени.

ID. Buggy построен на модульной платформе MEB и является подтверждением возможности создания экологически безопасных транспортных средств самого разнообразного дизайна.