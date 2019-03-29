Нива Chevrolet выпустила две новых комплектации по 810 000 рублей

В списке комплектаций внедорожника появились загадочные позиции LEM и GLC Multimedia за 810 000 рублей каждая

В комплектацию LEM входят 16-дюймовые легкосплавные диски цвета «графит», а также неокрашенные бамперы, молдинги, накладки и чехол запасного колеса. Кроме того, в списке оборудования заявлены загадочные «чёрный интерьер» и «мультимедийная система». Довершает список тягово-сцепное устройство, шноркель и рейлинги, так что, по всей видимости, совместное предприятие GM-АВТОВАЗ создало очередную спецверсию модели-ветерана.

Правда, в Сети успели появиться слухи, будто буква «М» означает «модернизированный», а значит, в продажу скоро поступят рестайлинговые Chevrolet Niva. Но подтвердить или опровергнуть информацию пока невозможно — придётся подождать, что скажет по этому поводу GM-АВТОВАЗ.

Несколько месяцев назад руководство совместного предприятия намекнуло, что «Нива» вскоре должна получить изменённую внешность. Что это будет — глубокий рестайлинг или лёгкое обновление — не сообщалось. Также не раскрывались сроки появления новинки. (Одни источники уверяли, что машина почти готова, а другие призывали подождать до 2020 года.) Так что предположения по поводу версии LEM легли на благодатную почву.

Что касается комплектации GLC Multimedia, то от обычной GLC за 799 тысяч загадочная новинка отличается только наличием «мультимедийной системы». Притом по Сети сейчас гуляют фотографии странного интерьера: на снимках запечатлён салон хорошо упакованной «Шнивы», однако по центру передней панели расположен непривычный экран медиасистемы, а под блоком микроклимата — блок управления мультимедиа.

Можно предположить, что неизвестному «шпиону» как раз удалось сфотографировать комплектацию GLC Multimedia, а странного вида «телевизор» над передней панелью — та самая «мультимедийная система», за которую предлагается доплатить 11 тысяч рублей. В любом случае, GM-АВТОВАЗ имеет привычку анонсировать любые новшества, а значит, интрига по поводу «странных комплектаций» вскоре разрешится.

Источник