Адские штрафы Европы

Штраф за превышение скорости в 2900 евро в Европе – это реальность.

Превысили скорость, разговаривали по телефону за рулем или не там припарковались? Прежде чем ехать на автомобиле в европейские страны, следует заранее ознакомиться с местными Правилами дорожного движения. Иначе можно нарваться на гигантский штраф!

Во многих европейских странах существуют достаточно суровые наказания для нарушителей правил дорожного движения. Они могут варьироваться от высоких штрафов до лишения свободы и конфискации транспортного средства, предупреждают в немецком автомобильном клубе ADAC.

Самые большие штрафы поджидают автомобилистов в скандинавских странах, а также Нидерландах, Швейцарии и Италии. Так, тех кто превышает скорость на 20 км/ч в Норвегии накажут штрафом в 480 евро, Швеции — это 230 евро, в Финляндии — 200 евро, в Италии — 175 евро, в Нидерландах — 170 евро и в Швейцарии — 160 евро. В Германии за это придется выложить не более 35 евро.

Если скорость превышена уже на 50 км/ч, то в Великобритании штраф может дойти до 2900 (!) евро (в пересчете), в Австрии — 2180 евро, а в Швейцарии и вовсе до 60 месячных заработков провинившегося!

За превышение допустимого содержания алкоголя в крови в Италии полиция может экспроприировать транспортное средство при условии, что за рулем находится его владелец. В Дании существует аналогичное правило при слишком больших дозах, а в Швеции и Испании на очень пьяного водителя при определенных условиях даже могут надеть наручники.

Разговоры по телефону за рулем без применения громкой связи также может здорово опустошить кошелек туриста. Нидерланды, Великобритания, Дания и Испания беспощадны к таким нарушителям — штраф составит порядка 200 евро.

Неправильная парковка особенно дорого обойдется в Испании (до 200 евро), Нидерландах (95 евро), на Кипре (85 евро) и Дании (70 евро). Для сравнения — в Германии разброс тарифов — от 10 до 70 евро в зависимости о обстоятельств.

За непристегнутый ремень самые драконовские штрафы ожидают нарушителей в Великобритании — до 580 евро (в пересчете), Дании и Испании — 200 евро. В Польше за это накажут всего лишь на 25 евро (в пересчете), а в Швейцарии — на 55 евро.

Если штраф уже выписан, то уплатить его стоит как можно скорее, чтобы не набежали пени, а, например, в Италии, Франции и Испании предлагают хорошие скидки при быстром погашении задолженности.

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