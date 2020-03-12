BMW прекращает производство гибридного спорткара i8

Серийное производство гибридных купе и родстера BMW i8 завершится к середине апреля 2020 года

Компания BMW официально объявила о завершении серийного производства спортивных гибридов i8, появившихся на рынке в 2014 году. В опубликованном по этому поводу прощальном пресс-релизе баварцы перечислили все достоинства модели.

BMW i8 стал самым массовым спорткаром с электрифицированной силовой установкой. Менее чем за шесть лет на заводе в Лейпциге собрали более 20 тысяч купе и родстеров. Рубеж в 20 тысяч был преодолен в декабре 2019 года. 20-тысячным стал автомобиль из прощальной серии Ultimate Sophisto Edition. Тираж издания ограничили 200 экземплярами. Последний соберут в апреле.

В списке достижений BMW i8 также числится один из самых высоких ценников в модельной линейке марки: купе стоит – от $147 500, родстер – от $163 300. Для сравнения, полноразмерный спортивный седан M760i xDrive с мотором V12 стоит $157 700. Также баварцы назвали i8 своим первым гибридом с возможностью подзарядки и первым в мире серийным автомобилем с лазерной оптикой. BMW i8 первым получил 1.5-литровую «турботройку», которая в последствии пять раз удостаивалась звания «Двигатель года» в своей категории.

На старте продаж, в 2014 году, силовая установка BMW i8 состояла из 1.5-литровой бензиновой «турботройки» мощностью 231 л.с. и электромотора. Изначально мощность электрического довеска составляла 131 л.с., а после обновления модели в 2018 году отдачу электромотора увеличили до 143 л.с. Совокупная мощность силовой установки выросла до 374 л.с. Максимальный крутящий момент не изменился – 470 Нм.

Увеличенный с 7.1 до 11.6 кВт•ч аккумуляторный блок обеспечил электрический пробег в 55 км для BMW i8 Coupe и 53 км для BMW i8 Roadster. Время ускорения от 0 до 100 км/ч составило 4.4 секунды у купе и 4.6 секунды у родстера. Максимальная скорость обеих – 250 км/ч.

Источник.