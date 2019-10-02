Total представила новый проект – станции экспресс замены масла

На международной выставке коммерческих автомобилей COMTRANS 2019 компания Total презентовала свой новый проект – станции экспресс замены масла ROC.

В МВЦ «Крокус Экспо» прошла 15-ая международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS 2019. Total стал одним из 266 участников крупной отраслевой выставки.

На своем стенде французский бренд смазочных материалов представил уже существующую продукцию, а также новинки. В рамках выставки мы поговорили с директором по маркетингу «Total Vostok» Анастасией Макаркиной и узнали подробности будущих проектов компании.

Одной из новинок Total стал крупный проект – создание станций экспресс замены масла. Как рассказала Анастасия Макаркина, на таких станциях будет проводиться всесторонняя работа: начиная от непосредственно замены смазочных материалов и заканчивая обучением сотрудников станций.

«Станции экспресс замены масла ROC (RapidOilChange) предназначены для комплексной работы, в которую входят обслуживание по замене смазочных материалов, оказание технической поддержки и мелкого ремонта. Сервис оснащён профессиональным оборудованием. Ещё одно преимущество сервиса – обучающая программа для сотрудников станций, которая помогает им постоянно совершенствовать свои навыки в области контроля качества услуг, разработки инструментов управления сервисными станциями, применения цифровых инструментов для продвижения услуг в сети».

Также Анастасия рассказала о том, как будут функционировать станции компании в будущем.

«На данный момент Total взял в разработку преобразование сервисных станций в узловые пункты на местах, обеспечивающие мобильность и обслуживающие транспортные средства – «One Stop Shop», – рассказывает Анастасия. – Такой формат крайне удобен для клиента, так как он имеет возможность одновременно и менять масло, и следить за состоянием своего автомобиля, и пользоваться инновационными решениями компании. К примеру, одними из последних технологических новинок Total на сегодняшний день стали жидкости для электрокаров Total Quartz EV fluid».

Вопрос экологии один из наиболее актуальных в последнее время. С каждым годом всё более популярными и востребоваными становятся электрокары и гибриды, которые оказывают меньшее негативное воздействие на окружающую среду по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Однако не стоит забывать и про смазочные материалы, которые напрямую влияют на загрязнение воздуха и атмосферы – вопрос сохранения экологии не обошёл и их. Анастасия рассказала, какие действия предпринимает компания, чтобы соответствовать экологическим нормам.

«Ужесточения экологических норм также повлияли на требования к смазочным материалам. Новые конструкции двигателей требуют внедрения таких новых технологий, как применение малозольных композиций в пакетах присадок, снижение вязкости масла, использование новых полимерных модификаторов трения и многие другие. В этом направлении работают инженеры Total при разработке новых продуктов, – объясняет Анастасия. – В рамках глобальной стратегии компании, направленной на снижение уровня выбросов CO2, мы активно работаем над развитием альтернативных источников энергии и поддерживаем нововведения в этой сфере».

Ещё одна новинка компании, представленная на выставке, относится к сфере топлива премиум сегмента. Новый продукт бренда – присадки для дизельного топлива Total Excellium Concentrate Diesel. По словам Анастасии, применение присадки позволяет получить топливо даже вдали от заправок Total.