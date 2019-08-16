ЦОДД предупредил о дорожном коллапсе в Москве

В Москве с 26 августа ожидается серьезное ухудшение дорожной ситуации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В учреждении пояснили, что крупные пробки вернутся в город в связи с окончанием сезона отпусков и подготовкой к новому учебному году.

«Начиная с 26 августа мы ожидаем увеличение количества автомобилей на 15–17%, в абсолютных значениях это плюс 100–125 тыс. автомобилей», — рассказал сотрудник ЦОДД.

Наиболее тяжелая ситуация в эти дни сложится у крупных торговых центров и детских магазинов. В учреждении уже попросили водителей избегать в дневное и вечернее время маршрутов вблизи этих точек. Например, не следует ездить на автомобиле к Центральному детскому миру. Ожидается, что ситуация на дорогах столицы нормализуется с 2 сентября.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобильные пробки в Москве на данный момент достигают 4 баллов из 10 возможных. Небольшие затруднения наблюдаются на Ленинградском, Ярославском и Щелковском шоссе. Кроме того, дорожные заторы наблюдаются на МКАД и Третьем транспортном кольце.

В начале года аналитическая компания INRIX опубликовала ежегодный рейтинг городов с самыми большими пробками в мире. Как и годом ранее, Москва заняла второе место в списке населенных пунктов с наиболее сложной дорожной ситуацией. Эксперты подсчитали, что в прошлом году водители в российской столице в среднем простояли в пробках 91 час — примерно 26% от времени, проведенного за рулем. В часы пик москвичи простаивают в пробках треть от всего времени (34%), затраченного на поездку, а по выходным — 15%.

Autonews