Автомобили будущего были представлены в Сеуле

Новый корейский бренд NeuWai показал свои первые модели автомобилей

Компания Songuo Motors представила на автосалоне в Сеуле свои первые модели нового бренда NeuWai. Примечательно, что на данный момент линейка бренда представлена аж 12 моделями.

Корейский производитель пообещал внедрить в производство новаторские материалы, передовые технологии, электрические и альтернативные силовые установки. По словам генерального директора Songuo Motors Тима Шина, новый бренд NeuWai является чем-то большим, что просто автомобильная марка, она скорее является инновационной площадкой для внедрения всех существующих в данный момент передовых технологий и новых материалов с улучшенными свойствами.

Компания разработала альтернативный способ покраски кузовных панелей, использует инновационные материалы для создания деталей кузова обладающие повышенной прочностью и эластичностью. Также их можно использовать для вторичной переработки. Одной из особенностей создания авто в NeuWai является использование пространственной рамы вместо несущего кузова. В качестве силовых установок в авто используются электромоторы переменного тока с коэффициентом эффективности электропотребления 93 процента, классические ДВС и агрегаты с системой впрыска жидкого пропана.

Основное производство NeuWai расположится в городе Дэчжоу, провинция Китай. Линейка марки будет состоять из купе, четырехдверного субкомпакта, автомобиля с модульной конструкцией кузова, компактного вседорожника и однотонного пикапа. Производство первой модели начнется в следующем году.

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