Автомобили будущего были представлены в Сеуле

Автомобили будущего были представлены в Сеуле
Март 31 10:03 2019

Новый корейский бренд NeuWai показал свои первые модели автомобилей

Компания Songuo Motors представила на автосалоне в Сеуле свои первые модели нового бренда NeuWai. Примечательно, что на данный момент линейка бренда представлена аж 12 моделями.

NeuWai 1

Фото: http://www.songuoqiche.com/

Корейский производитель пообещал внедрить в производство новаторские материалы, передовые технологии, электрические и альтернативные силовые установки. По словам генерального директора Songuo Motors Тима Шина, новый бренд NeuWai является чем-то большим, что просто автомобильная марка, она скорее является инновационной площадкой для внедрения всех существующих в данный момент передовых технологий и новых материалов с улучшенными свойствами.

NeuWai 2

Фото: http://www.songuoqiche.com/

Компания разработала альтернативный способ покраски кузовных панелей, использует инновационные материалы для создания деталей кузова обладающие повышенной прочностью и эластичностью. Также их можно использовать для вторичной переработки. Одной из особенностей создания авто в NeuWai является использование пространственной рамы вместо несущего кузова. В качестве силовых установок в авто используются электромоторы переменного тока с коэффициентом эффективности электропотребления 93 процента, классические ДВС и агрегаты с системой впрыска жидкого пропана.

NeuWai 3

Фото:http://www.songuoqiche.com/

Основное производство NeuWai расположится в городе Дэчжоу, провинция Китай. Линейка марки будет состоять из купе, четырехдверного субкомпакта, автомобиля с модульной конструкцией кузова, компактного вседорожника и однотонного пикапа. Производство первой модели начнется в следующем году.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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