LG и Qualcomm объединяют усилия, чтобы создать новые ощущения от автомобильных электронных систем

LG Electronics (LG) и Qualcomm Technologies Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated, объявили сегодня о планах совместной работы по дальнейшей разработке webOS Auto – информационно-развлекательной автомобильной системы LG с выходом в интернет. Используя общие преимущества webOS Auto и автомобильной платформы третьего поколения Qualcomm® Snapdragon™ Automotive Development Platform (ADP), компании стремятся создать и продвигать условия для повышения качества комфорта от пользования авто как для водителей, так и для пассажиров.
WebOS Auto от LG – это платформа на базе Linux, которая использует опыт компании LG в области информационно-развлекательных систем для следующего поколения автомобилей, подключенных к сети интернет. Недавно анонсированная компанией LG платформа webOS Open Source Edition 2.0, которая расширяет функциональность автомобильной информационно-развлекательной системы, позволяет разработчикам испытать некоторые инновационные функции, которые будут включены в webOS Auto.
Платформа Snapdragon ADP оснащена впечатляющими информационно-развлекательными технологиями, обладающими возможностями искусственного интеллекта (AI), передовой графикой для различных конфигураций многофункциональных дисплеев с высоким разрешением и потоковой передачей мультимедиа в формате ultra HD. Snapdragon ADP предназначена для обеспечения комплексной аппаратной и программной среды для быстрого развития высокопроизводительных и энергоэффективных автомобильных платформ, в которые входят развлекательные дисплеи для пассажиров, в том числе и для тех, кто находится на заднем сиденье.
В дополнение к разработке и коммерциализации более продвинутой webOS Auto, LG и Qualcomm будут сотрудничать по созданию эталонной платформы, которую LG представит в январе на международной выставке электроники CES 2020.
«Мы придаем большое значение тому, что сотрудничество с Qualcomm расширяет экосистему платформы webOS Auto, а с помощью новейших решений от Qualcomm, таких как сети 5G и мультимедиа, покупатели смогут получать такие же ощущения от развлекательных систем в подключенных к сети интернет автомобилях, какие они получают у себя дома», – говорит доктор И. П. Парк (Dr. I.P. Park), президент и технический директор LG Electronics. «webOS и Snapdragon ADP вместе создадут высокопроизводительную, комплексную аппаратную и программную платформу для будущих информационно-развлекательных систем транспортных средств».«Работа между LG и Qualcomm Technologies основывается на давних и успешных отношениях между двумя компаниями, создавая большой синергический эффект в автомобильном программном обеспечении следующего поколения», – говорит Джим Кэти (Jim Cathey), старший вице-президент, директор по глобальной экономической деятельности Qualcomm Technologies, Inc. «Мы уверены, что наш совместный опыт и знания в области разработок автомобильных технологий помогут воплотить в реальность лучшие ощущения от пользования автомобильными развлекательными системами для пользователей следующего поколения, тем более, что спрос на это уже есть».
«Мы придаем большое значение тому, что сотрудничество с Qualcomm расширяет экосистему платформы webOS Auto, а с помощью новейших решений от Qualcomm, таких как сети 5G и мультимедиа, покупатели смогут получать такие же ощущения от развлекательных систем в подключенных к сети интернет автомобилях, какие они получают у себя дома», – говорит доктор И. П. Парк (Dr. I.P. Park), президент и технический директор LG Electronics. «webOS и Snapdragon ADP вместе создадут высокопроизводительную, комплексную аппаратную и программную платформу для будущих информационно-развлекательных систем транспортных средств».
«Работа между LG и Qualcomm Technologies основывается на давних и успешных отношениях между двумя компаниями, создавая большой синергический эффект в автомобильном программном обеспечении следующего поколения», – говорит Джим Кэти (Jim Cathey), старший вице-президент, директор по глобальной экономической деятельности Qualcomm Technologies, Inc. «Мы уверены, что наш совместный опыт и знания в области разработок автомобильных технологий помогут воплотить в реальность лучшие ощущения от пользования автомобильными развлекательными системами для пользователей следующего поколения, тем более, что спрос на это уже есть».
C 2014 года www.amsrus.ru
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