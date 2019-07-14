В ГД предложили увеличить срок льготного периода оплаты штрафов ГИБДД

Срок, в который разрешается погашать штрафы ПДД с 50%-ой скидкой, могут увеличить с 20 до 30 дней, соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты ЛДПР.

Авторами также выступили вице-спикер ГД Игорь Лебедев и депутаты Вадим Деньгин, Алексей Диденко, Андрей Свинцов. Действующее законодательство предусматривает, что если оплата штрафа проводится в первые 20 дней со дня наложении штрафа, его сумма сокращается в два раза.

“В связи с тем, что установленный двадцатидневный срок оплаты административного штрафа со скидкой является в ряде случаев недостаточным вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе, законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за правонарушение в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, до тридцати дней”, – говорится в пояснительной записке.

По мнению Нилова, в ряде случаев установленный двадцатидневный срок оплаты административного штрафа со скидкой является недостаточным.

“Например, вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе. Поэтому ЛДПР предлагает законодательно увеличить до тридцати дней срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за нарушение Правил дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа”, – приводятся в сообщении пресс-службы слова Нилова.

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