В ГД предложили увеличить срок льготного периода оплаты штрафов ГИБДД

Авторами также выступили вице-спикер ГД Игорь Лебедев и депутаты Вадим Деньгин, Алексей Диденко, Андрей Свинцов. Действующее законодательство предусматривает, что если оплата штрафа проводится в первые 20 дней со дня наложении штрафа, его сумма сокращается в два раза.
“В связи с тем, что установленный двадцатидневный срок оплаты административного штрафа со скидкой является в ряде случаев недостаточным вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе, законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за правонарушение в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, до тридцати дней”, – говорится в пояснительной записке.
По мнению Нилова, в ряде случаев установленный двадцатидневный срок оплаты административного штрафа со скидкой является недостаточным.
“Например, вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе. Поэтому ЛДПР предлагает законодательно увеличить до тридцати дней срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за нарушение Правил дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа”, – приводятся в сообщении пресс-службы слова Нилова.
Как сообщил: Источник
C 2014 года www.amsrus.ru