Ему 107 лет, а он водит Mercedes-Benz

Мистер Ньюман хороший пример того, как следует относиться к жизни вне зависимости от возраста

Сейчас Джо с удовольствием катается по Флориде на своем красном Mercedes-Benz SLK 320 и никому даже в голову не придет, что пережил этот мужчина. За его плечами две мировые войны, совместная работа с покойной женой Софи в ряде благотворительных программ, а также политические начинания – в возрасте 101 года он баллотировался в Конгресс.

По его словам, в сохранении ясного состояния рассудка отлично помогают умственная и физическая занятость, а также его красный Mercedes-Benz, на котором он катается вместе со своей невестой Анитой Сэмптон. Она немного младше Джо, в этом году отпраздновала свой 100-летний юбилей.

Возможно, кто-то считает, что пожилых людей нельзя пускать за руль в таком возрасте, но судя по видео, у нашего героя проблем с вождением нет. Кроме того, он и сам утверждает, что с возрастом водитель должен проходить больше обследований. Его собственное водительское удостоверение действительно еще 2 года.

Источник Автоцентр.