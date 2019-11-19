В Москве станет на 4 выделенные полосы больше

В столице на четырех участках появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

На площади Савеловского Вокзала выделенка работает со вчерашнего дня, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Также, там создана и специальная зона для автобусов. Благодаря этому наземный пассажирский транспорт больше не будет использовать полосу на Малом Савеловском путепроводе. Он сможет заезжать на площадь — ближе к вокзалу и станции метро.

Кроме того, с 25 ноября начнут действовать выделенные полосы на улице Красного Маяка (от Кировоградской улицы до дублера Варшавского шоссе в обоих направлениях), в Проектируемом проезде № 5108 и в Орликовом переулке. По выделенной полосе в Орликовом переулке будут следовать автобусы двух дневных маршрутов, а также автобусы ночного маршрута Н3.

Всего в городе действует 61 выделенная полоса общей протяженностью 346,37 километра. Ежедневно ими пользуются более 3,3 миллиона человек.