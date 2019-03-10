Кроссовер Ford Territory теперь доступен в гибридном исполнении

Ford Territory усовершенствовали

К турбомотору американского кроссовер с китайскими корнями добавили 48-вольтовый стартер-генератор и батарею. Расход топлива сократился до 4,9 литра на 100 км.

Американский кроссовер Ford Territory, основан на китайском JMC Yusheng S330. От китайца автомобиль отличается фальшрадиаторной решеткой, другими бамперами, иной оптикой, а также несколько иным салоном. Модель от Ford занимает в длину 4 580 мм, в ширину – 1 936 мм, в высоту 1 674 мм, а размер колесной базы равен 2 716 мм.

Ранее, кроссовер Ford Territory можно было приобрести с турбированным двигателем рабочим объемом 1,5 литра и мощностью в 143 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатй «механикой» или «автоматом».

Как сообщают официальные представители, американского автопроизводителя, теперь этот мотор оснащается 48-вольтовым стартер-генератором и аккумуляторной батареей, после чего расход топлива уменьшился до 4,9 литра на каждые 100 км пути.

Судя по недавно опубликованным фотографиям новинки, от обычного исполнения автомобиля, гибрид не сильно отличается внешне. На задней двери появится шильдик, говорящий о том, что это более экологичная версия кроссовера.

В список оснащения «паркетника» входит информационно-развлекательная система, которой можно управлять голосом, полностью цифровая приборная панель, комплект систем безопасности Co-Pilot360. В состав последнего входит функция мониторинга «слепых» зон, автоматическое экстренное торможение, система кругового видеообзора, продвинутый адаптивный круиз-контроль, а также функция удержания автомобиля в занимаемой полосе движения.

Ford Territory продается на территории Китая – там его стартовая цена составляет 109 800 юаней или 1 079 904 рублей. Не так давно, представители американского бренда сообщили о том, что кроссовер будет продаваться и в других странах.

Источник.