Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль

Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля. Российский топливный союз, объединяющий независимые сети заправок, называет ситуацию критической, но рассчитывает избежать банкротств.
Чистая маржа торговли бензином на АЗС и нефтебазах (очищенный от операционных расходов и налоговых выплат заработок заправки) упала до околонулевых значений, сообщил в понедельник, 27 мая, журнал «Биржевой товарный рынок России», который выпускает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).
Чистая маржа торговли бензином АИ-92 на АЗС по состоянию на 24 мая упала до 50 коп. за литр, по АИ-95 — 1,9 руб. за литр, сказал РБК генеральный директор исследовательской группы «Петромаркет» Иван Хомутов. По его словам, до этого от продажи литра АИ-92 заправки в среднем зарабатывали около 5 руб., а АИ-95 — 6,5 руб. Таким образом, маржа на АИ-92 упала в десять раз, а на АИ-95 — почти в 3,5 раза.
Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на российских АЗС с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири. Это на порядок ниже нормальных рыночных значений в 20% на этом рынке, говорится в отчете Thomson Reuters Kortes от 27 мая, который поступил в РБК.
«Маржа начала заметно снижаться в 20-х числах апреля 2019 года, когда начался быстрый рост отпускных цен НПЗ, а за ним и рост цен нефтебаз», — отметил Хомутов.
По его мнению, снижение маржи вызвано тем, что НПЗ в середине апреля перестали сдерживать цены на топливо, чтобы покрыть собственные убытки. На прошлой неделе нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака поставлять на внутренний рынок на 2% больше бензина и дизтоплива, чем в 2017 году, пожаловалась Федеральная антимонопольная служба.
Розничные цены на столичных АЗС 27 мая выросли в среднем на 4–7 коп. к уровню прошлой недели, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Литр АИ-92 стоил 42,39 руб., АИ-95 — 46,25 руб.
Биржевые цены на бензин АИ-92 с 15 апреля по 15 мая выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%. После рекомендации ФАС 22 мая увеличить продажи топлива на внутренний рынок они стали снижаться.
Президент Российского топливного союза (РТС, объединяет сети независимых АЗС) Евгений Аркуша сказал РБК, что к убыткам для розницы привел рост биржевых и мелкооптовых цен на бензин до уровня индикативных, указанных в соглашении с правительством, которое крупные нефтяники заключили в конце 2018 года. Это было связано со снижением поставок топлива на внутренний рынок. На совещании, проведенном 24 мая в Минэнерго, были даны поручения нефтяным компаниям увеличить объем поставок топлива на внутренний рынок и его продаж на бирже, сказал Аркуша. Представитель Минэнерго не ответил на запрос РБК. Ранее такие же рекомендации дала и ФАС, рассказали источники РБК.
«Эти поручения уже выполняются, и, как следствие, биржевые цены стали падать. Сейчас пока еще ситуация с маржой на АЗС по реализации бензина критическая по сравнению с началом года, но принятые регуляторами меры дают надежду, что ситуация улучшится и мы не столкнемся с угрозами банкротства, как это было в прошлом году», — отметил глава РТС.«Мы действительно терпим убытки в рознице и покрываем их за счет других сегментов, в частности добычи. Но выхода нет — соглашение с правительством приходится выполнять. Рассчитываем только на скорректированную форму демпфера (демпфирующий акциз — компенсация недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок нефтяникам от государства. — РБК), которую обещали представить на днях», — сказал РБК источник в крупной нефтяной компании.«Ниже текущих показателей маржа продажи бензина уже вряд ли упадет: регулятор, скорее всего, не допустит еще большего роста отпускных цен НПЗ. Но и роста маржи ждать вряд ли стоит: собственникам АЗС в условиях сдерживания государством цен в рознице придется привыкать к работе с низкой прибыльностью топливного бизнеса», — считает Хомутов.«Роснефть» соблюдает объемы поставок бензина на внутренний рынок в соответствии с соглашением с правительством. Поэтому компания не может быть угрозой для рынка розничной реализации топлива», — сказал РБК пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Представители «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа не ответили на запросы РБК.
«Эти поручения уже выполняются, и, как следствие, биржевые цены стали падать. Сейчас пока еще ситуация с маржой на АЗС по реализации бензина критическая по сравнению с началом года, но принятые регуляторами меры дают надежду, что ситуация улучшится и мы не столкнемся с угрозами банкротства, как это было в прошлом году», — отметил глава РТС.
«Мы действительно терпим убытки в рознице и покрываем их за счет других сегментов, в частности добычи. Но выхода нет — соглашение с правительством приходится выполнять. Рассчитываем только на скорректированную форму демпфера (демпфирующий акциз — компенсация недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок нефтяникам от государства. — РБК), которую обещали представить на днях», — сказал РБК источник в крупной нефтяной компании.
«Ниже текущих показателей маржа продажи бензина уже вряд ли упадет: регулятор, скорее всего, не допустит еще большего роста отпускных цен НПЗ. Но и роста маржи ждать вряд ли стоит: собственникам АЗС в условиях сдерживания государством цен в рознице придется привыкать к работе с низкой прибыльностью топливного бизнеса», — считает Хомутов.
«Роснефть» соблюдает объемы поставок бензина на внутренний рынок в соответствии с соглашением с правительством. Поэтому компания не может быть угрозой для рынка розничной реализации топлива», — сказал РБК пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Представители «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа не ответили на запросы РБК.
20 мая владельцы независимых заправок предупредили Козака о резком росте биржевых цен на бензин, соответствующие письма в правительство направили Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров нефтепродуктов и владельцев независимых АЗС) и РТС.
21 мая вице-премьер успокоил рынок: «Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента. Оснований для такой тревоги нет».
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C 2014 года www.amsrus.ru