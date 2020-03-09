Требования к фотографиям техосмотра изменились до вступления в силу

Министерство транспорта России скорректировало требования к фотофиксации транспортных средств во время техосмотра

В частности, в обновленных правилах отныне прописана обязанность операторов делать не три, а две фотографии. В ранней версии документа была прописана обязанность делать снимки до начала проверки, во время и после нее. В измененной варианте осталось только две фотографии: до и после осмотра.

На снимках должны быть видны передняя часть проходящего техосмотр транспорта с маркой, цветом и госномером автомобиля. Все изображения должны быть подписаны электронной подписью эксперта.

Кроме того, по сообщению Autonews, из закона убрали норму об обязательном фотографировании передней части прицепов и полуприцепов и съемку VIN-номеров. По мнению участников рынка, именно эти нормы будет наиболее трудно реализовать.

Дополнительно были ужесточены требования к определению координат, определяющих местоположение машин во время съемки. Если в ранней редакции законопроекта говорилось о возможной погрешности до 150 метров, то теперь “координаты местоположения ТС должны определяться на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы России с точностью определения не более 15 м по координатным осям при доверительной вероятности 0,95”.

Нововведения вступят в силу 8 июня 2020 года, одновременно с новой редакцией закона о техосмотре.

Источник: Quto.ru.