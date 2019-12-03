Из-за низких тарифов агрегаторов в России началась забастовка таксистов

В разных городах России готовится забастовка таксистов против действий агрегаторов и устанавливаемых ими тарифов на перевозки. Об этом рассказал «Коммерсанту» член общественного совета при Минтрансе России Андрей Попков

По его словам, информация об этом распространяется по Сети, но де-факто забастовка уже началась, это выражается в том, что, как сообщил Попков, «водители отказываются брать заказы».

В Петербурге Ассоциация профессиональных водителей такси на 3 декабря согласовала митинг против ценовой политики агрегаторов. Как сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов, протест поддержали работники общественного и грузового транспорта.

«Требования в основном ориентированы на «Яндекс.Такси»: сервис берет незаслуженную «конскую» комиссию, скрывает от водителя конечный адрес, куда он едет, скрывает тариф, по которому он едет. Отсюда возникает множество неприятностей, связанных с пассажирами», — сказал он. Митинг прошел в парке «Екатерингоф».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, который в виде эксперимента сам работает таксистом, рассказал, что выручка от одного пассажира, которого он вез 40 минут, составила всего 220 руб.

«Это фактически благотворительность. Чтобы заработать в сутки чистыми хотя бы 1,5 тыс. руб., отдав большую часть выручки за аренду машины, в Москве нужно работать 12–14 часов каждый день. В итоге водители за рулем устают и представляют опасность для окружающих», — объяснил Шкуматов «Коммерсанту».

В результате доминирующего положения агрегаторов заказов и их конкуренции между собой водитель не участвует в ценообразовании, на место профессиональных водителей приходят мигранты с низкими навыками вождения, плохо знающие город.

Низкие тарифы, которые заставляют водителей работать без отдыха, эксперты считают главной причиной повышенной аварийности. За десять месяцев 2019 года число ДТП в РФ выросло на 60% по сравнению с тем же периодом 2018 года, в Москве — на 70%. Количество аварий в России превысило 2,7 тыс., а в Москве — 1,3 тыс., в основном они связаны с несоблюдением очередности проезда перекрестка, неправильным выбором дистанции, нарушением правила проезда переходов и неправильными перестроениями. Такие данные привел начальник организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергей Рыжов в ходе семинара по безопасности движения.

Московские власти пытались решить проблемы своими методами — запретить водить такси без российских прав. В Госдуме такую поправку внесли в конце 2018 года, рассчитывая принять ее уже в 2019-м, но в августе этого года сообщалось, что разработана новая редакция соответствующего законопроекта. Как выясняется теперь, документ до сих пор дорабатывается и сейчас направлен в государственно-правовое управление президента.

По материалам Fergana.news.