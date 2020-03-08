Онлайн-презентация новых Mercedes-Benz Vito и eVito Tourer

Среди среднеразмерных малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz Vito отличают особенная разносторонность и универсальность применения. Грузоподъемность и разнообразие вариантов являются его преимуществами

Малотоннажное подразделение Mercedes-Benz Vans представит новые Vito и eVito Tourer на цифровой платформе Mercedes me media.

Премьера Vito и eVito Tourer состоится:

Во вторник, 10 марта в 15:00 (московское время), на медиапортале Mercedes me media

Маркус Брайтшвердт, Глобальный руководитель Mercedes-Benz Vans, расскажет о результатах прошедшего года и актуальные новости. Кроме того, Бенжамин Келер, Глава подразделения [email protected], подробнее остановится на новых Vito и eVito Tourer.

Mercedes me media

По ссылке на онлайн-платформу Mercedes me media Вы можете присоединиться к презентации.