Онлайн-презентация новых Mercedes-Benz Vito и eVito Tourer

Малотоннажное подразделение Mercedes-Benz Vans представит новые Vito и eVito Tourer на цифровой платформе Mercedes me media.
Маркус Брайтшвердт, Глобальный руководитель Mercedes-Benz Vans, расскажет о результатах прошедшего года и актуальные новости. Кроме того, Бенжамин Келер, Глава подразделения [email protected], подробнее остановится на новых Vito и eVito Tourer.
По ссылке на онлайн-платформу Mercedes me media Вы можете присоединиться к презентации.
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