Впервые новую Toyota Supra на RDS GP представят на 4-м этапе Российской дрифт-серии

Культовый спорткар и его предыдущая версия – Toyota Supra A80, будут расположены в свободном доступе для всех гостей мероприятия в уникальной зоне Toyota, построенной в Токийском стиле

Впервые в России новая Toyota Supra будет представлена широкой аудитории в своей «естественной среде обитания» — на 4-м этапе Российской дрифт-серии. Соревнование пройдет при поддержке Toyota 13 и 14 июля на ADM Raceway в Мячкове.

Новая Toyota Supra уже заслужила признание профессиональных гонщиков по всему миру. Модель успела принять участие в профессиональных гоночных чемпионатах — дебютировала в гонке «24 часа Нюрбургринга» в июне и выступает в серии NASCAR Xfinity в Северной Америке. Знаменитые во всем мире японские дрифт-пилоты Дайго Сайто, Нобутэру Танигучи и Масато Кавабата совместно с мировыми тюнинг-ателье отдали предпочтение новому шасси, построив на их базе настоящие болиды для участия в дрифт-серии D1 в Японии. В дальнейшем список мировых чемпионатов будет только расширяться: в 2020 году выйдет в свет версия Toyota Supra GT4, специально подготовленная для участия в любительских гонках.

Новая Toyota Supra и в серийной версии включает в себя все элементы бескомпромиссного спортивного автомобиля: рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3 литра с турбиной twin-scroll, привод на задние колеса с активным электронным дифференциалом и короткую колесную базу в идеальной пропорции к ширине колеи — 1,55. Модель предельно функциональна: архитектура интерьера устроена для минимального отвлечения водителя от дороги, а элементы кузова оптимальны с точки зрения аэродинамики. При этом новая Supra предлагает максимальное оснащение, что полностью отвечает статусу истинного спорткара.

13 и 14 июля новая Toyota Supra станет хедлайнером одного из самых ярких и профессиональных гоночных событий в стране.

Легендарный спорткар под управлением Никиты Шикова, двукратного вице-чемпиона Российской дрифт-серии, атлета Team Toyota Russia, откроет парады участников 4-го этапа RDS GP.

В течение двух дней Supra также будет расположена в свободном доступе в уникальной зоне Toyota, построенной в стилистике знаменитого перекрестка Шибуя в Токио. Гости мероприятия одними из первых в России смогут оценить эффектный дизайн и функциональный интерьер самой ожидаемой новинки года. Кроме того, посетители увидят прогресс поколений: помимо новой Supra, на стенде будет представлено предыдущее поколение модели — Toyota Supra A80, ставшее за 17 лет настоящей легендой.

Для полного погружения гостей в атмосферу Российской дрифт-серии предусмотрены разнообразные активности. Каждый сможет стать героем видеоролика, оказавшись на родине этого вида автоспорта, в Японии, среди двух дрифтующих Supra. Гости также получат шанс прокатиться по треку ADM Raceway на новой Toyota Supra, за рулем которой будет опытный пилот.

Никита Шиков, дрифтер, атлет Team Toyota Russia: «Бросайте все свои дела и приезжайте в Мячково 13–14 июля, потому что там будут не только крутой дрифт и крутые пилоты, но и презентация самой крутой машины года — новой Toyota Supra, поэтому вы просто обязаны там быть — и отговорки не принимаются!»

Билеты на 4-й этап Российской дрифт-серии доступны на официальном сайте чемпионата: vdrifte.ru.

Новая Toyota Supra в комплектации Passion доступна для заказа на официальном сайте toyota.ru и у одного из 13 официальных дилеров бренда.