Компания Renault Россия запускает инновационный проект «Домашний тест-драйв Renault Arkana»

Renault Россия начинает тестирование инновационной концепции «Домашние тест-драйвы» для Renault Arkana, делая еще один шаг в направлении создания цифровой платформы для продаж автомобилей.

Впервые в России, с сегодняшнего дня клиенты Renault могут воспользоваться сервисом заказа выездного тест-драйва. На сайте renault.ru (в том числе мобильная версия) клиенту предлагается выбрать удобные дату, время и место начала и окончания маршрута. Дальнейший опыт похож на опыт использования агрегатора такси: после подтверждения заказа, в день тест-драйва клиент получит SMS о выезде водителя и ссылку для отслеживания автомобиля на карте. Во время тест-драйва консультант сможет ответить на вопросы клиента и рассказать подробнее о характеристиках Renault Arkana. После тест-драйва клиент получит письмо cо ссылками на онлайн-шоурум компании, а также свою фотографию за рулем Renault ARKANA и карту пройденного маршрута, которыми можно поделиться в социальных сетях.

Renault Россия стала первой компанией на российском рынке, реализовавшей такую концепцию. Проект «Домашние тест-драйвы Renault Arkana» является важным достижением для компании, вместе с ним компания говорит новое слово в организации продаж в автомобильной индустрии и кардинально меняет понятие «client experience». Новый проект станет еще одним модулем цифровой платформы продаж Renault и продолжит расширять возможности и улучшать опыт клиентов в выборе, приобретении и владении автомобилями Renault.

Проект «Выездной тест-драйв Renault Arkana» пройдет в Москве с 26 июня по 31 августа. Прием заявок открыт на сайте www.renault.ru

23 мая в рамках эксклюзивного предложения специально для первых покупателей Renault Россия был открыт предзаказ на топовую версию модели – лимитированную серию Edition One. C момента старта приема заказов в онлайн-шоуруме было продано более 300 автомобилей Renault Arkana в лимитированной серии Edition One, при этом первые 100 автомобилей были раскуплены за 3 часа. Сейчас особенной популярностью пользуются полноприводные версии купе-кроссовера.

Высокий спрос на совершенно новый купе-кроссовер Renault Arkana подтверждает актуальность инновационной для массового сегмента концепции купе-кроссовера и предвосхищает успех новой модели на российском рынке.

Прием заказов на все версии Renault Arkana уже открыт в онлайн-шоуруме и в официальных дилерских центрах Renault в России. Продажи Renault Arkana стартуют в середине лета 2019.

Онлайн-шоурум Renault – это инновационный подход к покупке автомобиля, способствующий привлечению новых клиентов, которые активно используют Интернет, а также повышению скорости и комфорта процесса покупки.

Проект стартовал 3 года назад вместе с началом продаж городского кроссовера Renault Kaptur, и с тех пор было продано более 30 000 автомобилей всего модельного ряда Renault, а также предложены различные услуги, которыми можно воспользоваться в режиме онлайн.