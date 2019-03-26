В Уфе коллекторы пробили ветровое стекло топором в автомобиле должника

Выяснилось, что мужчина задолжал небольшую сумму микрофинансовой организации.
Если я должен денег, то пусть взыскивают с меня в судебном порядке, – сетует должник. – Методы прошлого века. А дальше пойдут в дело утюги и паяльники?
На место проишествия мужчина вызвал полицию.
Известно. что деятельность коллекторских агентств строго регламентируется законом, но зачастую фирмы по взысканию долгов применяют криминальные методы воздействия. Кстати говоря, в Кемеровской области деятельность коллекторских агенств запрещена законодательно.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru