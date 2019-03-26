В Уфе коллекторы пробили ветровое стекло топором в автомобиле должника

В Уфе коллекторы пробили ветровое стекло топором в автомобиле должника
Март 26 19:03 2019

23 марта в микрорайоне Шакша местный житель обнаружил странную композицию на ветровом стекле своего автомобиля. Натюрморт состоял из топора и похоронного венка

Выяснилось, что мужчина задолжал небольшую сумму микрофинансовой организации.

Если я должен денег, то пусть взыскивают с меня в судебном порядке, – сетует должник. – Методы прошлого века. А дальше пойдут в дело утюги и паяльники?

На место проишествия мужчина вызвал полицию.

Известно. что деятельность коллекторских агентств строго регламентируется законом, но зачастую фирмы по взысканию долгов применяют криминальные методы воздействия. Кстати говоря, в Кемеровской области деятельность коллекторских агенств запрещена законодательно.

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AMSRUS
AMSRUS

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