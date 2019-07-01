Renault F1 Team на Гран-при Австрии

Renault F1 Team не смогла набрать очки на Гран-при Австрии 2019. В воскресенье в Шпильберге Даниэль Риккардо занял двенадцатое место, а Нико Хюлькенберг финишировал сразу же за ним тринадцатым

Нико отлично стартовал, поднявшись на три позиции с пятнадцатого места, и держался вплотную к первой десятке. В то время Даниэль уступил две позиции в конце первого круга, но дальше показывал хороший темп и продвигался вперед. Ближе к концу гонки надежды набрать очки были потеряны. В итоге Даниэль обогнал Нико на последнем круге, став двенадцатым.

Команда Renault F1 не набирает очков впервые с Гран-при Испании в этом сезоне.

Нико начал гонку с 15-го места на шинах Pirelli Medium (желтые ободки), совершил пит-стоп на 26-м круге и установил комплект Hard (белые ободки).

Даниэль стартовал двенадцатым на шинах Medium, заехал в боксы на 46-м круге и заменил их на комплект Soft (красные ободки).

Нико Хюлькенберг, стартовал 15-м, финишировал 13-м:

Этот этап не принес положительных эмоций. Сегодня у нас было множество проблем с машиной, она не позволяла бороться за очки, а в середине и в конце гонки не хватало темпа. За последние годы стало понятно, что трасса в Австрии не похожа на другие, и мы здесь, как правило, выступаем не слишком удачно. На этой неделе мы отдохнем, проанализируем все данные и выясним, что происходит, чтобы внести нужные улучшения к Сильверстоуну.

Даниэль Риккардо, стартовал 12-м, финишировал 12-м:

Бесспорно, это был сложный уикенд. С самого первого круга я пытался поймать сцепление с дорогой. По ходу гонки я улучшал свои позиции, провел неплохой отрезок на шинах Soft в конце, но, по всей видимости, было уже поздно. Нужно понять, почему этап стал таким сложным для нас. Есть вещи, которые можно улучшить, но я бы не стал связывать все наши проблемы с болидом. Я проанализирую свои действия, чтобы выяснить, что могу улучшить лично я. В Австрии что-то было не так, и Нико с этим согласен. Постараемся сделать все, чтобы выяснить причины и устранить их.

Сириль Абитбуль, директор команды:

Очевидно, что этот этап для нас не сложился. Наш темп позволял занять более высокие позиции, но трасса, как и на прошлых гонках, показала слабые места нашего болида, однако в этот раз гораздо отчетливее. Нам нужно выяснить, проблема связана с настройками или всё дело в особенностях шасси. Мы продолжаем работать.