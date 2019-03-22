Совместная экспедиция INFINITI и «Клуба исследователей» удостоена почетной награды

Премиальные внедорожники INFINITI QX50, QX60 и QX80 приняли участие в палеонтологической экспедиции

Завершившаяся летом прошлого года палеонтологическая экспедиция в пустыне Гоби (Монголия), которая прошла при непосредственной поддержке INFINITI Motor Company, была удостоена одной из почетнейших наград на ежегодном 115-м по счету гала-ужине «Клуба исследователей» в Нью-Йорке.

Орден Citation of Merit cтал достойнейшим признанием чрезвычайно успешной экспедиции, в ходе которой впервые в истории были использованы данные со спутников NASA для более эффективного поиска останков динозавров. Организатором экспедиции выступил гонконгский филиал «Клуба исследователей» и Институт палеонтологии и геологии академии наук Монголии, всестороннюю поддержку которым оказывала INFINITI Motor Company.

Результаты экспедиции в Монголии, которая была бы невозможна без участия внедорожников INFINITI, превзошли самые смелые ожидания. В общей сложности ученые обнаружили порядка 250 локаций возможного нахождения доисторических окаменелостей, сотни окаменелых останков было извлечено на поверхность. Кроме того, палеонтологи уже сейчас заявляют об открытии как минимум трех новых видов динозавров, доселе неизвестных науке.

Еще в 20-х годах прошлого века группа под руководством американского исследователя Роя Чапмена Эндрюса обнаружила в труднодоступных уголках Монголии окаменелые яйца динозавров. Почти сотню лет спустя INFINITI обеспечила команду ученых надежными внедорожниками, сделавшими возможные открытия исторических масштабов.

«Мы чрезвычайно польщены высокой оценкой нашей экспедиции. Это невероятная честь быть удостоенными такой награды как Citation of Merit, – подчеркнул Майкл Барт, основатель и руководитель гонконгского филиала «Клуба исследователей». – Хочу также искренне поблагодарить INFINITI за неоценимую поддержку, которую все мы ощущали буквального с первого дня проекта».

С тех пор как в 1962-м году был впервые вручен орден Citation of Merit, его обладателями становились исключительные личности и экспедиции. Так, например, в 1963-м награду получила американская команда альпинистов, покорившая Эверест. Среди выдающихся путешественников и исследователей, становившихся кавалерами Citation of Merit, нужно отметить Наоми Уемуру – первого человека в одиночку достигшего Северного полюса, Роберта Балларда океанографа, отыскавшего место катастрофы «Титаника», Мерле Робертсон, художника, историка и археолога, посвятившая свою жизнь сохранению древней культуры народов Майя.

Нынешний ежегодный гала-ужин «Клуба исследователей» был посвящен 50-летнему юбилею экспедиции космического корабля «Аполло-11», совершившего посадку на Луне 20 июля 1969 года.

«INFINITI полностью разделяет ценности и миссию «Клуба исследователей», стирающего белые пятна с карты мира. Мы благодарны INFINITI как за помощь в организации 115-го гала-ужина в Нью-Йорке, так и за всестороннюю поддержку, которая компания оказывает гонконгскому отделению клуба» – подчеркнул Ричард Вис, президент «Клуба исследователей».

Во время экспедиции 2018 года караван, состоявший из новейших кроссоверов INFINITI QX50 с революционным двигателем VC-Turbo, а также премиальных внедорожников QX60 и QX80, с честью выдержал испытание 45-градусной жарой и сильнейшей песчаной бурей, в максимальном комфорте и безопасности проведя участников экспедиции через все труднопроходимые участки Гоби.