Subaru анонсировала премьеру заряженного универсала Levorg <span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span>

Премьера «горячего» универсала Subaru Levorg состоится в первой половине января 2020 года в рамках выставки Tokyo Auto Salon

Subaru планирует использовать выставку Tokyo Auto Salon для презентации STI-модификации универсала Levorg второго поколения. Готовясь к этому событию, японская марка опубликовала короткий видеотизер прототипа с логотипом подразделения STI на корме. Это будет второй концепт, призванный дать представление о Levorg следующей генерации. Первый компания показала в октябре этого года на Tokyo Motor Show. Новинка выйдет на рынок под названием Subaru Levorg STI Sport – информирует АвтоЦентр.

По предварительной информации, «заряженную» версию Levorg оснастят 2.0-литровым «оппозитником» мощностью 300 л.с. Серийную модель компания представит в 2021 или 2022 году. Ряд внешних элементов Levorg STI Sport позаимствует у прототипа Viziv Tourer, дебютировавшего на Женевском автосалоне 2018 года.

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Subaru Levorg второго поколения построят на глобальной модульной платформе Subaru Global Platform (SGP), которая используется в нескольких новых моделях марки, в том числе и Impreza. Базовый универсал укомплектуют 1.8-литровым турбомотором мощностью около 270 л.с. и полным приводом.