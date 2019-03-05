Chery Tiggo 7 пришел в Россию

В России состоялась презентация нового флагмана марки Chery — Tiggo 7

Chery Tiggo 7 создан на базе прототипа концепт-кара TX, получившего приз за лучший дизайн от Auto® Design Conference в Европе и названного «Лучшим концепт-каром» на 83-ем Женевском автосалоне. Над дизайном автомобиля работала интернациональная команда дизайнеров под руководством Джеймса Хоупа.

Габариты кроссовера Tiggo 7, построенного на новой модульной платформе T1X, составляют: длина — 4432 мм, ширина — 1837 мм, высота — 1670 мм. Благодаря колесной базе 2650 мм салон автомобиля получился просторным и вместительным. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 414 до 1100 литров. Клиренс у кроссовера Chery Tiggo 7 равен 190 мм, высота переднего свеса — 250 мм. Передняя подвеска типа McPherson и задняя — независимая многорычажная повышают управляемость и устойчивость автомобиля на различных дорожных покрытиях.

Российская версия кроссовера Tiggo 7 обладает широким набором опций, отвечающих потребностям клиентов, ведущих активный образ жизни и выбирающих рациональное потребление. Они высоко оценят цветной 4.8-дюймовый экран с бортовым компьютером в панели приборов, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном, опцией «Свободные руки» (Bluetooth, Hands Free) и системой Cloudrive 2.0, позволяющей расширить возможности смартфона.

Chery Tiggo 7 доступен в трёх комплектациях — Sport, Luxury и Elite.

Начальная версия SPORT оснащается бензиновым 1.5-литровым турбомотором мощностью 152 л.с. в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач и включает в себя следующие опции: 18-дюймовые алюминиевые литые диски, прошедшие алмазную обработку, рейлинги на крыше, светодиодные дневные ходовые огни, функцию отсрочки выключения фар (Follow me home), наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом, функцию автоматического включения стеклоочистителей при дожде (датчик дождя), передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, обогрев передних сидений, многофункциональное рулевое колесо, иммобилайзер, кондиционер, задние датчики парковки, камеру заднего вида (с системой динамической разметки), запуск двигателя кнопкой, систему бесключевого доступа в автомобиль, систему мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), антиблокировочную систему (ABS), систему курсовой устойчивости (ESP), систему помощи при экстренном торможении (HBA), систему помощи при старте в гору (HSA), систему помощи при спуске с горы (HDC), антипробуксовочную систему (TCS), регулятор тормозных сил в повороте (CBC), систему снижения вероятности опрокидывания (RMF), передние подушки безопасности и модуль системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Кроссовер Chery Tiggo 7 в комплектации LUXURY предлагается с бензиновым двигателем 2.0 литра с изменяемыми фазами газораспределения (DVVT), мощностью 122 л.с., вариатором (CVT) с двумя режимами (Eco и Sport). Опциональный набор идентичен начальной комплектации, c расширением на — кожаный руль, электроусилитель руля, кожаные сиденья чёрного цвета с улучшенной боковой поддержкой.

Комплектация ELITE дополнена полным «зимним» пакетом, включающим в себя: обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал. Также данная комплектация получила: систему кругового обзора 360°, передние датчики парковки, боковые подушки безопасности, перфорированную отделку кожаных сидений, электропривод складывания наружных зеркал заднего вида, электрическую регулировку в 6 направлениях водительского сиденья, а также регулировку поясничного упора, двухзонный климат-контроль, атмосферную подсветку интерьера, шесть динамиков и световую проекцию логотипа на асфальте при открытии двери.

В автомобиле улучшена коррозионная стойкость кузова за счёт применения деталей из оцинкованной стали.

Гарантия на кроссовер Tiggo 7 составляет 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, в том числе идентичный срок на кузов и лакокрасочное покрытие.

В России автомобиль доступен для предзаказа на особых условиях в период с 7 марта по 7 апреля 2019 года. Для первых покупателей кроссоверов Tiggo 7 компания CHERY предоставляет 7 неоспоримых преимуществ выгодного приобретения:

Два дополнительных года гарантии;

Выгода по программе CHERY TRADE-IN в размере от 70 000 до 100 000 рублей;

Выгода по кредитным программам CHERY FINANCE «Первый автомобиль CHERY» и «Семейный автомобиль CHERY» 100 000 и 80 000 рублей соответственно;

«Умный» ключ-браслет в подарок;

Первое ТО в подарок;

Эксклюзивные коврики в подарок;

Выгода на автомобиль 40 000 рублей при оформлении заказа в онлайн-магазине на сайте chery.ru.

«Умный» ключ-браслет» — это дополнительная опция для большего комфорта. Он обладает множеством функций, в том числе: разблокировка дверей автомобиля и багажника, открывание и закрывание автомобильных окон, отслеживает физическую активность и фазы сна его владельца. Ключ-браслет появится у официальных дилеров в мае 2019 года.

Стоимость флагманского кроссовера CHERY TIGGO 7 в период предзаказа с учётом максимально-возможных выгод составит: 999 900 рублей для комплектации SPORT, 1 079 900 рублей — LUXURY и 1 169 900 рублей — для комплектации ELITE, максимально адаптированной версии к российским условиям.

Подробности предложения узнавайте у официальных дилеров марки CHERY.