В 2019 году Chery в России расширит модельный ряд за счёт Tiggo 4 и Tiggo 7

Согласно планам компании, продажи флагманского кроссовера Tiggo 7 начнутся в первом квартале, а кроссовер Tiggo 4 появится у дилеров ближе к лету

Кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7 построены на платформе T1X, которая базируются на технологиях CHERY Jaguar Land Rover и Qoros. По сравнению с другими моделями на аналогичных колесных базах, автомобили на платформе T1X более просторны как в передней, так и в задней части салона, обладают большим клиренсом, а также большими углами въезда и съезда.

Автомобили на данной платформе прекрасно ведут себя вне дорог, хотя основное их призвание — быть городскими жителями. Ширина колесной базы T1X варьируется от 2 560 до 2 800 мм, дорожный просвет колеблется от 145 до 190 мм.

Chery Tiggo 7 — создан на основе концептуального шоу-кара TX Concept. Он был презентован профессиональному сообществу на 83-ем Женевском автомобильном салоне и признан им лучшим концептом года. Дизайн китайского концепт-кара опередил своих именитых европейских и японских конкурентов, чем удивил многие европейские СМИ.

Серийный пятидверный кроссовер Tiggo 7 сохранил в себе «гидродинамический» дизайн работы британца Джеймса Хоупа и впечатляет не только эффектным экстерьером, но и лаконичностью в интерьере, гармонирующей с современной технической составляющей и богатым оснащением.

Chery Tiggo 4 — SUV компактного класса выполнен по мотивам концепта Chery β под руководством знаменитого дизайнера Джеймса Хоупа. Кроссовер Tiggo 4 получил от разработчиков стильный интерьер, качественный и просторный салон с современным оснащением, включая многочисленные электронные системы и ассистирующие технологии, отвечающие за безопасность и комфорт водителя и пассажиров.