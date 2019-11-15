Jaguar I-Pace был назван лучшим среднеразмерным SUV по итогам премии «Золотой руль»

Полностью электрический динамичный кроссовер Jaguar I-PACE был назван лучшим среднеразмерным SUV по итогам одной из самых почетных автомобильный премий в мире – премии «Золотой руль» в Германии

Спроектированный и разработанный с нуля в Великобритании, I-PACE призван стать лучшим в мире премиальным электрокаром с характером истинного Jaguar. Сочетание динамики спорткара, нулевого объема выбросов, превосходного исполнения и практичности полного привода делают I-PACE выдающимся представителем своего сегмента.

Литий-ионная батарея емкостью 90 кВт*ч обеспечивает запас хода до 470 км (WLTP) и способна пополнять заряд с нуля до 80% за 90 минут от 50-киловаттной точки. Два легких, компактных и эффективных электромотора, разработанных инженерами Jaguar, выдают общую мощность 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента, позволяя I-PACE разгоняться с места до 100 км/ч всего за 4,8 секунды.

Профессор Сэр Ральф Шпет (Prof Sir Ralf Speth), генеральный директор Jaguar Land Rover: «В рамках миссии Destination Zero компания Jaguar Land Rover преследует амбициозную цель – создать экологически безопасную экономику замкнутого цикла. Jaguar I-PACE – экологичный автомобиль с нулевым уровнем выбросов в атмосферу – стал одним из важнейших шагов в рамках достижения данной миссии. Как крупнейший в Великобритании производитель премиальных автомобилей, мы гордимся тем, что наш электрокар был удостоен премии «Золотой руль» в одном из самых быстрорастущих сегментах рынка. Для нас это отличный стимул продолжать прикладывать все усилия, чтобы обеспечивать клиентов самыми желанными и инновационными автомобилями. Благодарю читателей и экспертное жюри за высокую оценку смелости и прогрессивного мышления команды дизайнеров и инженеров Jaguar, приложивших руку к созданию I-PACE».

В рамках 43-ей премии «Золотой руль» миллионы читателей журнала Auto Bild и его дочерних изданий более чем в 20 странах Европы, а также подписчики воскресной газеты Bild am Sonntag выбрали наиболее достойных кандидатов. После подсчета всех голосов были определены финалисты – по три в каждой из семи категорий, – которые прошли испытания на немецкой трассе Lausitz-Ring при участии членов жюри, состоящего из профессиональных гонщиков, автомобильных журналистов и экспертов отрасли. В ходе тестов оценивались такие показатели, как динамика, коммуникативные технологии, дизайн и общая стоимость владения автомобилем.