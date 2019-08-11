Электромобилю для каршеринга от Калашников хватает зарядки на 150 километров

Электромобилю для каршеринга от Калашников хватает зарядки на 150 километров
Август 11 14:11 2019

“Калашников” создал электромобиль для каршеринга

В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний. Машина может передвигаться со скоростью до 80 километров в час.  Демонстрация прошла в рамках работы VII Международного евразийского форума “Такси”.

“Электромобиль UV-4 отличается высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии. Прост в использовании и требует минимального техобслуживания”, – информирует пресс-служба концерна “Калашников”.

Сообщается также, что мощность машины – до 50 кВт. Зарядки хватает на 150 километров. Электромобиль весит 650 килограммов. Его длина 3,4 метров, ширина – 1,5, а высота – 1,7 метра.

Отметим, что внешне UV-4 напоминает электромобиль “ОВУМ”, который был представлен на международном военно-техническом форуме “Армия-2019”. Он имеет модульную конструкцию и возможность варьировать количество пассажирских мест под требования заказчика. Машина также оснащена регулируемой подвеской и тормозной системой, и улучшенной трансмиссией.

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калашниковэлектрокаршеринг
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Yuri Borodkin
    Август 11, 14:21 #1 Yuri Borodkin

    https://www.avtogermes.ru/sale/renault/twizy/tth/

  2. Александр Черноусов
    Август 11, 14:47 #2 Александр Черноусов

    Этот урод автомобиль?

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