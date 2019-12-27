В Москве шестеро воров похитили лимузин Сталина

В Москве шестеро воров похитили лимузин Сталина
27 декабря 18:14 2019

СталиНеизвестные похитили из гаража на севере Москвы ЗИС-115 — уникальный советский лимузин, на котором с 1949 года ездил Иосиф Сталин

По данным издания, шестеро воров проникли в гараж, погрузили ЗИС на эвакуатор, поскольку он был не на ходу, и увезли в неизвестном направлении. Согласно документам, автомобиль принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана.

ЗИС-115 — советский бронированный автомобиль высшего класса. Выпускался несколькими сериями в 1949-1955 годах на автомобильном заводе имени Сталина. Всего было произведено 56 штук. Автомобиль предназначался для высших руководителей коммунистической партии СССР — членов Политбюро ЦК ВКП(б), в первую очередь для главы СССР Иосифа Сталина.

Большая часть автомобилей эксплуатировалась в Гараже особого назначения. Позднее эта модель имелась в гаражах лидеров многих европейских и азиатских стран, дружественных СССР. Последний автомобиль был списан из системы Гаража особого назначения в 1994 году.

В Москве шестеро воров похитили лимузин Сталина

Источник Лента.ру.

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ЗИСЗИС-115Сталин
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AMSRUS
AMSRUS

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