Российский завод Hyundai получил награду за лучшую инновацию на автомобильном форуме

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» получил награду Российского автомобильного форума в номинации «Лучшая инновация»

Почетной премии была удостоена технология квадроштамповки, которая позволила предприятию штамповать четыре кузовные панели вместо двух за один удар. Успешно внедряя такие инновационные идеи как квадроштамповка, предприятие уже несколько лет удерживает лидирующие позиции в российском автопроме и регулярно наращивает объемы производства. В 2018 году с конвейера завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» сошло 246 500 автомобилей, что является абсолютным производственным рекордом.

Завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге стал первым предприятием компании, внедрившим метод квадроштамповки. За это он был отмечен почетным знаком на корпоративном международном конкурсе Hyundai Motor Group Change & Innоvation Leaders Award в номинации «Производство». В дальнейшем этот опыт планируют перенять и другие производственные подразделения компании.

Компания Hyundai Motor не останавливается на достигнутом и планирует дальнейшее развитие инновационной и научно-исследовательской деятельности в России. Сотрудники завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» уже сегодня вносят свой вклад в совершенствование производственных процессов и продуктов и ежегодно внедряют более 1 500 инновационных идей. В рамках специального инвестиционного контракта в Санкт-Петербурге в будущем также появится собственный научно-исследовательского центр компании.