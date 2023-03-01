Время комплексной проверки Suzuki

Весна – время пробуждения и действия, все приходит в движение: мысли и чувства, природа и погода. Небо становится выше, солнце пригревает, снег тает, автомобильные скорости увеличиваются, а дороги… портятся.

Однако за рулем Suzuki водитель может чувствовать спокойствие и уверенность даже в сезон дождей и ветров, ведь с марта по май во всех официальных дилерских центрах Suzuki проходит акция «Комплексная проверка», позволяющая получить профессиональную расширенную диагностику ключевых систем автомобиля по максимально демократичной цене 899 рублей.

Комплексная проверка для всех владельцев Suzuki включает:

• диагностику подвески (тщательный осмотр подвески проводится специалистами сервиса на подъемнике),

• диагностику тормозной системы (мастера проверят степень износа колодок и дисков),

• компьютерную диагностику электронных систем автомобиля (чтение ошибок тестером SDT II),

• диагностику АКБ (проверка проводится тестером Midtronics EXP-1040),

• проверку уровней технических жидкостей в подкапотном пространстве,

• проверку состояния салонного и воздушного фильтров,

• осмотр радиаторов кондиционера и охлаждения двигателя,

• проверку внутреннего и внешнего освещения,

• проверку состояния щеток стеклоочистителя и ветрового стекла,

• проверку давления в шинах и состояния протекторов.

Если проверка выявит неполадки, в течение 2-х недель сервисные центры Suzuki предоставляют клиентам дополнительную выгоду в виде 30% скидки на работы по результатам диагностики.

Также при предъявлении специального купона водители могут получить сезонный подарок от дилерского центра – средство Антидождь (990LM-07505-000). Средство “Антидождь” применяется для ухода и защиты от воды и загрязнений остекленных поверхностей автомобиля. За счет водоотталкивающих свойств оно обеспечивает четкую видимость и безопасность во время движения.

Весенняя акция продлится с марта по май 2023 года – спешите проверить и обновить свой автомобиль у опытных экспертов по самой привлекательной цене, чтобы чувствовать за рулем спокойствие и свободу даже в межсезонье.

Подробности акции уточняйте на www.suzuki-motor.ru и в Личном кабинете Suzuki.