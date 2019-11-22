Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном

Илон Маск на презентации Tesla представил электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном

Маск попытался показать ударопрочность окон автомобиля, но они разбились после броска стального шарика.

Илон Маск на презентации Tesla представил электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном. Младшая версия автомобиля обойдётся в 39900 долларов (около двух с половиной миллионов рублей).

Маск заявил, что пикап может выдержать пулю девятимиллиметрового калибра — для дверей используется тот же сплав, что для ракет SpaceX. Чтобы протестировать его прочность, глава Tesla попросил руководителя по дизайну Франца фон Хольцхаузена (Franz von Holzhausen) ударить по двери кувалдой несколько раз. На презентации также показали, как Cybertruck победил Ford F150 в перетягивании каната и Porsche 911 в гонке.

Затем Хольцхаузен протестировал ударопрочное стекло, бросив в него металлический шарик. Когда после бросков разбились оба окна пикапа, Маск отреагировал: «Мы исправим это на производстве». Он отметил, что шар не попал в салон, а отлетел в сторону.

Cybertruck представили в трёх версиях: с одним, двумя и тремя электромоторами. Старшая способна разогнаться до 96,6 километров в час за 2,9 секунды и может проезжать на одном заряде до 805 километров. Аккумуляторы позволяют пикапу проехать на одном заряде 650, 777 или 1295 километров.

Грузоподъемность Cybertrack составляет около 1,5 тонны, он может буксировать прицеп весом до 6,4 тонны. Кузов машины состоит из прочной стали и выполняет роль рамы. Длина погрузочной платформы составляет меньше двух метров, но туда смогли уместить квадроцикл от Tesla.

Пикап также получил автопилот, адаптивную пневматическую подвеску, полный привод и автопарковку. Самая дешевая модель обойдётся в 39990 долларов (около двух с половиной миллионов рублей), модель с 300-мильным ходом — в 49990 долларов (около 3 миллионов 200 тысяч рублей), а старшая комплектация с запасом хода в 804 километра будет начинаться от 69990 долларов (около четырёх с половиной миллионов рублей).

Маск заявил, что пикап использует электричество, и это позволит снизить стоимость эксплуатации со средних 780 долларов (около 50 тысяч рублей) в месяц до 570 долларов (около 37 тысяч рублей) в месяц. Производство пикапов начнется в конце 2021 года, дата старта продаж пока неизвестна.

Маск ещё в 2012 году написал в Твиттере о том, что «было бы круто сделать пикап». В 2013 году он рассказал, что компания действительно планирует его создать. Спустя пять лет, в 2018 году, глава Tesla заявил, что машина получит футуристичный киберпанк-дизайн в духе «Бегущего по лезвию».

Па материалам TJournal.