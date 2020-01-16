Renault Россия открыла новый дилерский центр в Набережных Челнах

В Набережных Челнах открылся новый дилерский центр Renault – ТРАНСТЕХСЕРВИС-8. Он стал восьмым по счету в Республике Татарстан, которая входит в ТОП-3 регионов России по уровню продаж автомобилей Renault. В самой Республике Renault – бренд №3 с долей рынка 11,8%

Общая площадь дилерского центра составляет 1510 м2. По своему оформлению и оснащению автоцентр отвечает международным стандартам бренда. Шоурум площадью 352 м2 позволяет разместить постоянную экспозицию из 8 автомобилей. Современный и стильный салон оснащен интерактивными панелями с 3D-конфигуратором, уютными зонами ожидания с Wi-Fi, где клиенты могут отслеживать статус проведения сервисных работ в режиме реального времени, комфортной зоной выдачи, рассчитанной на 2 автомобиля.

Общая площадь сервисной зоны составляет 557 м² и оборудована 8 постами электрики, шиномонтажа, развал-схождения и др.

К услугам клиентов предлагается широкий спектр дополнительных услуг (автокредитование, автострахование, лизинг, trade-in и др.).

Развитие дилерской сети является одним из приоритетов Renault Россия. Она полностью соответствует международным стандартам бренда с точки зрения визуальной идентификации и внутреннего оформления, а также продажи автомобилей и обслуживания клиентов.