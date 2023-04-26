Exlantix E0Y – интрига автосалона в Шанхае

Модельный ряд электромобилей Exlantix представляет новую эру в автомобильной промышленности и открывает для Exeed развивающийся сегмент автомобилей, использующих новую энергию. На автосалоне в Шанхае были представлены первые две модели из новой линейки, которая будет постепенно расширяться.

С седаном E03 удалось познакомиться немного подробнее, поскольку его премьера в России запланирована на конец текущего года. Что касается внедорожника E0Y, то его появление на российском рынке планируется в будущем году. Оба автомобиля будут построены на электрической платформе E0X.

Внедорожник имеет спортивный, мощный облик и оформление в стиле минимализма. Светодиодные фары, проходящие через всю фронтальную часть автомобиля, делают его визуально шире, а приподнятая линия крыши обеспечивает простор пассажирам второго ряда.

Длина внедорожника составляет около 5 метров, ширина – почти 2 метра. Он будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 353 Кв, что эквивалентно 480 л.с. Разгон до 100 км/ч составит около 3 секунд. Предполагается, что автомобиль будет оснащаться новой батареей большой емкости от ведущей компании по производству аккумуляторов Ningde, с запасом хода более 700 км. За комфорт будет отвечать пневматическая подвеска с непрерывным контролем демпфирования, что обеспечит уверенность за рулем вне зависимости от дорожных условий и стиля вождения.

Производительность мультимедиа будет поддержана процессором Qualcomm Snapdragon 8295, а интеллектуальный цифровой кокпит предоставит уникальные возможности распознавания голоса, управления с помощью сенсорных экранов и сопряжения со сторонними устройствами.

В топовых комплектациях возможно появление четырех поворотных сидений в салоне, аудиосистемы с 23 динамиками c функцией активного шумоподавления, а также системы автономного вождения уровня L3 (с функцией автопарковки и лидаром).

Общая концепция дизайна салона сочетает в себе функциональность и элегантность, создавая комфортное и уютное пространство для пассажиров. Интерьер выполнен в минималистическом стиле, с использованием качественных материалов, таких как натуральная кожа и алюминий.

Внутреннее освещение салона выполнено посредством светодиодных лент, которые можно настроить по цвету и яркости. Центральный дисплей сенсорного управления находится на панели приборов и предоставляет доступ к различным функциям автомобиля, включая мультимедиа и систему навигации.

Электрический внедорожник Exeed также оснащен современными системами безопасности и помощи водителю, такими как система контроля давления в шинах, датчики парковки и камера заднего вида.

Продуманный дизайн, передовые технологии и высокая производительность делают электрический внедорожник Exeed одним из наиболее перспективных автомобилей на рынке электромобилей.