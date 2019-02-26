Редкий внедорожник Lamborghini LM002 выставлен на аукционе

Редкий экземпляр Lamborghini LM002 продается на аукционе RM Sotheby’s

Lamborghini LM002 является первым серийным внедорожником итальянского бренда. Впервые он был представлен в рамках автосалоне в Брюсселе в 1986 году. Серийное производство длилось с 1986 по 1993 годы, было выпущено 328 экземпляров.

Конкретно этот автомобиль был доставлен 28 марта 1988 года компанией Chrysler Italian Imports из Нью-Джерси, и его одометр в настоящее время показывает 54 000 км. Хотя о бывших владельцах автомобиля предоставлено мало информации, можно представить, что за рулем этого «зверя» находились крутые парни.

Наверное в это трудно поверить, но автомобили итальянской марки Lamborghini были далеко не самыми надежными в 1980-х годах. Сообщается, что этот экземпляр внедорожника прошел процедуру полной реставрации. Организаторы аукциона RM Sotheby’s сообщают, что силовая установка Lamborghini LM002 была перестроена с помощью новой кевларовой муфты, маховика, нажимного диска, выжимного подшипника, главного цилиндра сцепления и рабочего цилиндра сцепления. Кроме того, имеются и восстановленные детали – это карбюратор, новый распределитель, выхлопная система, свечи зажигания, воздушные фильтры, аккумулятор и новые жидкости.

Вся работа обошлась в 45 000 долларов или 2 948 170 рублей. LM002 получил редкие шины Pirelli Scorpion. Интерьер также был обновлен.

В отличие от современного кроссовера Lamborghini Urus, который использует относительно мягкий (но все же мощный) Twin-Turbo мотор V8 от концерна VW Group, LM002 использует тот же безнаддувный V12, что делает его одним из самых безумных внедорожников за всю историю.

Кака сообщает источник, внедорожник стоит 375 000 долларов или 24 568 087 рублей.