Видеофиксации техосмотров не будет

Депутаты Госдумы решили не вводить видеофиксацию техосмотра

Разработанные поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. По его словам, решено фиксировать прохождение осмотра только при помощи фотосъемки: операторы ТО будут делать две фотографии — начала процедуры и ее завершения.

Напомним, масштабная реформа ТО, предложенная Минэкономики для борьбы с фиктивной покупкой диагностических карт, предполагает изменения в КоАП, УК и закон о ТО (170-ФЗ). Законопроекты уже приняты в 1-ом чтении в конце 2018 года. В первой редакции поправок предполагалось, что операторы будут снимать процедуру техосмотра на видео и сразу же отправлять запись в облачное хранилище МВД.

Ко второму чтению правительство предложило смягчить требование: операторы обязаны писать видео, хранить его у себя и предоставлять по требованию проверяющих органов, но отправлять его никуда не надо. Депутаты Госдумы еще больше смягчили формулировки: операторы будут обязаны делать только фотосъемку. Соответствующую поправку к законопроекту внесли депутаты Виталий Ефимов и Владимир Синяговский, следует из документов, размещенных в базе Госдумы. Евгений Москвичев, тем не менее, заявил, что от видеосъемки отказалось «правительство».

Помимо этого, в рамках предложенных поправок предлагается ввести штраф в 2 тыс. руб. для водителей за управление автомобилем без техосмотра, запретить запретить рекламу фирм, незаконно торгующих диагностическими картами, ввести для операторов ТО уголовную ответственность.

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