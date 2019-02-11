Живой щит с детьми: как под Владимиром ловили лихача

Следственный комитет расследует выставление “живого щита” под Владимиром

Сегодня это самый обсуждаемый в соц сетях видео ролик, о том, как умные владимирские гаишники устроили “живой щит” из машин граждан.

Синие ведерки: “Просто представьте себя в такой ситуации? По мановению полосатой палочки стража порядка вы р-р-раз и становитесь живой преградой для нарушителя. Каково а? Так ведь это не только не помогло им задержать преступника, это во-первых, во-вторых, машины ни в чем не повинных людей оказались разбиты. Кто будет платить компенсацию? Хорошо, если у водителей было КАСКО. Но ведь вряд ли оно было у всех”.

Владимир – живой щит Сегодня это самый обсуждаемый в соц сетях видео ролик, о том, как умные владимирские гаишники устроили "живой щит" из машин граждан. Просто представьте себя в такой ситуации? По мановению полосатой палочки стража порядка вы р-р-раз и становитесь живой преградой для нарушителя. Каково а? Так ведь это не только не помогло им задержать преступника, это во-первых, во-вторых, машины ни в чем не повинных людей оказались разбиты. Вопрос кто будет платить компенсацию? Хорошо, если у водителей было КАСКО. Но ведь вряд ли оно было у всех. Очень важно этому событию устроить максимальную огласку!Чем громче будет скандал тем больше шансов пострадавшим получить компенсацию от МВД. В противном случае их просто отправят взыскивать ущерб с угонщика через суд. Т.е. ничего и никогда они не получат. Ну и, само собой, огласка заставит полицейских предпринимать какие-то действия для защиты мундира. Соответственно, сотрудники на местах, допустившие подобное, получат, возможно, хоть на какое-то время прививку от повторения историй с живыми щитами. Опубликовано Синие Ведёрки Воскресенье, 10 февраля 2019 г.

Руководство МВД России направило во Владимирскую область комиссию для изучения обстоятельств задержания водителя на трассе М-7 «Волга» с помощью выставления сотрудниками ГИБДД «живого щита» из автомобилей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

РБК сообщает, что комиссия изучит имеющиеся материалы, включая показания очевидцев, и даст оценку действиям сотрудников ДПС в этой ситуации. Если будут установлены факты нарушения законодательства и нормативных актов, должностных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности.