Volkswagen грозится обогнать компанию Tesla к 2023 году

\u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0435\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043f\u0440\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 Volkswagen \u0411\u0435\u0440\u043d\u0434 \u041e\u0441\u0442\u0435\u0440\u043b\u043e\u0445 \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u043a 2023 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043d\u0430 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u0445 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u043d\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e 1.5 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043c\u043e \u0441 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 Tesla. \u0421\u0442\u043e\u0438\u0442 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0447\u0442\u043e Tesla \u043d\u0435 \u0434\u0435\u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0451 \u043f\u0440\u0435\u0432\u043e\u0441\u0445\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0430\u0434 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 - \u0432\u0441\u0451 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0434\u0435\u043b\u043e\u043c \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435\u043c \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430, \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442 rg.ru \u0412 Volkswagen \u0436\u0435, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0435\u0433\u043e \u0442\u043e\u043f-\u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u044b \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442 \u043e "\u0433\u043e\u043d\u043a\u0435 \u0432\u043e\u043e\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439", \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e, \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044e \u0418\u043b\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0431\u0430\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f. \u0418\u043b\u0438, \u043f\u043e \u043a\u0440\u0430\u0439\u043d\u0435\u0439 \u043c\u0435\u0440\u0435, \u0437\u0430\u0432\u0438\u0434\u0443\u044e\u0442. \u041e\u0441\u0442\u0435\u0440\u043b\u043e\u0445 \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 Tesla \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442 \u0442\u0440\u0438 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0443 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d, \u0442\u043e \u043e\u0431\u044a\u0451\u043c\u044b \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u0442 \u043e\u0442 900 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0434\u043e 1.5 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430\u0440\u043e\u0432. "\u041c\u044b \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u043c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u044c \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043a 2023 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435", - \u0446\u0438\u0442\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u041e\u0441\u0442\u0435\u0440\u043b\u043e\u0445\u0430 Welt am Sonntag. \u0418 \u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443 \u043d\u0435\u043c\u0446\u044b \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0443\u044e \u043c\u043e\u0434\u0443\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440\u0443 MEB. \u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0447\u0435\u0440\u043a\u043d\u0443\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0443 Tesla \u0435\u0441\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e, \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044e\u0449\u0435\u0435\u0441\u044f \u0432 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0438 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u0435\u0435. \u0412 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 Volkswagen \u0432 \u043c\u0430\u0435 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 Audi Artemis ("\u0410\u0440\u0442\u0435\u043c\u0438\u0434\u0430"), \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0435\u0439 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u0441 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u043b\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u043d\u0430. "\u0415\u0441\u043b\u0438 \u043c\u044b \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043c \u043d\u0430\u0448\u0443 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0432 \u043d\u0430\u0448\u0438 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b, \u0442\u043e \u0432 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0435\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0435 \u043c\u044b \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u043e\u0431\u043b\u0430\u0434\u0430\u0442\u044c \u043a\u0443\u0434\u0430 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043c \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438", - \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b \u041e\u0441\u0442\u0435\u0440\u043b\u043e\u0445, \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e, \u0438\u043c\u0435\u044f \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 "\u0410\u0440\u0442\u0435\u043c\u0438\u0434\u0430".