УАЗ отказался от создания нового кроссовера

Ульяновский автомобильный завод все-таки отказался от идеи выпустить компактный кроссовер с несущим кузовом

Sollers, в который входит УАЗ, вместо проекта 3170 начал разработку инновационного транспортного средства под другим брендом. Об этом в рамках Восточного экономического форума сообщил генеральный директор Sollers Вадим Швецов.

«Проект УАЗа 3170 очень сильно преобразовался, как УАЗ 3170, именно монокок (тип конструкции кузова) — такого не будет», — отметил он. Скорее всего, это будет другой бренд и другая концепция, другая конфигурация проекта. По бренду пока не решено, но это не будет кроссовер УАЗ. У нас есть много всяких брендов, будем выбирать, там будет другой тип транспортного средства», — заявил генеральный директор Sollers «То, что мы хотели сделать — маленький внедорожник под брендом УАЗ, такого в нашей коллекции не будет. Это будет инновационное транспортное средство, скорее всего, под другим брендом», — цитирует Швецова РИА Новости.

О сроках выхода будущей модели и то, на какой платформе будет построен автомобиль, ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что УАЗ возобновил работы над кроссовером УАЗ-3170, выпуск которого должен был состояться в 2022 году. Причем работы стартовали еще в 2014 году, однако позднее они были заморожены примерно на два года.

Предполагалось, что УАЗ впервые в своей истории выпустит автомобиль с несущим кузовом, независимой подвеской и постоянным полным приводом. Шасси кроссовера хотели унифицировать с платформой проекта «Единая модульная платформа».

Разработка велась с участием специалистов ФГУП НАМИ, сообщил источник.