На базе кроссовера Duster сделают утилитарный пикап

На базе кроссовера Duster сделают утилитарный пикап
Февраль 08 22:31 2019

На базе нового Renault Duster до конца года сделают утилитарный пикап

В линейке марки Dacia появится пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Разработкой новой модели займется технический центр Renault в городе Титу, Румыния, и местное кузовное ателье Romturingia.

Dacia Duster пикапКак заявил в интервью генеральный директор подразделения коммерческих автомобилей Renault в Румынии Хаким Бутехра, новинка будет представлять собой утилитарную модель, не предназначенную для любителей активного отдыха, как, например, построенный на базе «Дастера» южноамериканский Renault Oroch. Премьера пикапа Duster состоится до конца 2019 года.Dacia Duster пикап

В октябре прошлого года ателье Romturingia представила грузовую версию «Дастера» нового поколения. Пикапу усилили пол, а за передними сиденьями смонтировали грузовую платформу. При этом откидной борт сделали из штатной багажной двери.

Renault Oroch с двухрядной кабиной продаются в Бразилии с 2015 года. Пикап построен на базе кроссовера Duster первого поколения с увеличенной на 155 миллиметров колесной базой. Длина грузовой платформы — 1350 миллиметров, а объем отсека — 683 литра.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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