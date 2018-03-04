В Калуге запущено производство Citroen Jumpy и Peugeot Expert 8

Калужский завод “ПСМА Рус” запустил полный цикл производства коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroёn Jumpy.

Об этом сообщила компания. “Решение о расширении модельного ряда автомобилей, производимых в России, соответствует стратегическому плану “Push to pass” и направлено на укрепление позиций группы PSA на российском рынке”, – отмечается в сообщении.

Сборка новых коммерческих фургонов, как пишет ТАСС, дополнит производство текущих моделей группы PSA. Все автомобили будут собирать на одной линии.

“Peugeot и Citroёn в сегменте LCV являются высококонкурентными и наиболее прибыльным продуктом группы PSA во всем мире. Мы уверены, что локальная сборка коммерческих фургонов позволит нашим маркам укрепить позиции на российском рынке. Позже модельный ряд будет расширен за счет пассажирских версий Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer”, – заявил исполнительный вице-президент группы PSA, главный управляющий директор по России, региону Евразия и СНГ Кристоф Бержеран, слова которого приводятся в сообщении.